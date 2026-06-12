Παρίσι: Τσάντα από... δέρμα Τυραννόσαυρου Ρεξ βγαίνει σε δημοπρασία για περισσότερα από 500.000 ευρώ

Επιστήμονες και σχεδιαστές παρουσίασαν για πρώτη φορά μια τσάντα από... δέρμα ενός Τυραννόσαυρου Ρεξ, η οποία δημιουργήθηκε από κολλαγόνο που βρέθηκε σε απολιθώματα του δεινοσαύρου.

Αυτό το μοναδικό αντικείμενο θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι, με την εκτιμώμενη αξία του να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Οι ειδικοί που δημιούργησαν την τσάντα εξήγησαν ότι χρησιμοποίησαν αρχαία θραύσματα πρωτεϊνών τα οποία βρήκαν σε απολιθώματα ενός δεινοσαύρου -ο οποίος εκτιμάται ότι έζησε πριν από περισσότερα από 67 εκατ. χρόνια- και στη συνέχεια τα εισήγαγαν στα κύτταρα ενός ζώου για να παράγουν κολλαγόνο, το οποίο μετέτρεψαν σε δέρμα.

«Υπήρχαν πολλές τεχνικές προκλήσεις», δήλωσε ο Τόμας Μίτσελ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας The Organoid Company, μιας από τις τρεις εταιρείες πίσω από την τσάντα.

An unusual handbag made from a material imitating Tyrannosaurus skin will be put up for auction in Paris



This unique accessory, valued at €300,000–500,000, is made using collagen reconstructed from a protein found in a 67-million-year-old Tyrannosaurus rex bone. pic.twitter.com/dhjn2Gfb6M — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

«Δεν πρόκειται απλώς για μια οικολογική εναλλακτική λύση για το δέρμα, αλλά για μια τεχνολογική αναβάθμιση», δήλωσε ο Τσε Κόνον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Lab‑Grown Leather Ltd., η οποία βοήθησε στο να παραχθεί το δέρμα για την τσάντα.

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Κριτική και σκεπτικισμός

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με τον όρο «δέρμα Τυραννόσαυρου Ρεξ», λέγοντας ότι θα χρειαστεί υλικό και από άλλα ζώα, για να παραχθούν και άλλα αντίστοιχα αξεσουάρ.

Η Ολλανδή παλαιοντολόγος σπονδυλωτών Μέλανι Ντούρινγκ, του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Amsterdam, υποστήριξε ότι το κολλαγόνο μπορεί να παραμείνει στα οστά των δεινοσαύρων μόνο ως θραύσματα ιχνών, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναδημιουργία δέρματος από Τυραννόσαυρο Ρεξ.

Παρόμοια άποψη έχει και ο Τόμας Ρ. Χολτζ Τζούνιορ, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ο οποίος εξήγησε ότι οποιοδήποτε κολλαγόνο εντοπίζεται στα απολιθώματα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.

«Όταν κάνει κάτι καινούργιο για πρώτη φορά, πάντα θα δεχτείς κριτική», απάντησε ο Μίτσελ. «Και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για αυτές τις κριτικές. Είναι το θεμέλιο της επιστημονικής έρευνας...», κατέληξε.