Αγόρασε στην κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ: Την επόμενη μέρα του ζήτησε να χωρίσουν

Ένας 21χρονος στη Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε στην κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη κιόλας μέρα εκείνη τον χώρισε. Μόνο που, όπως λέει, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς ο χωρισμός. Ήταν ότι, σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η πρώην σύντροφός του φέρεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και μήνες, αλλά περίμενε πρώτα να πάρει το δώρο.

Η ιστορία ανέβηκε στο Reddit, στην κοινότητα LegalAdviceUK, όπου ο νεαρός ζήτησε νομική συμβουλή για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Σύμφωνα με όσα έγραψε, ήταν μαζί με την 29χρονη σύντροφό του για τρία χρόνια και ξόδεψε σχεδόν 2.500 λίρες, δηλαδή περίπου 2.960 ευρώ, για ένα gaming PC που εκείνη ήθελε πολύ και του ζητούσε καιρό.

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