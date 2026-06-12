Ηράκλειο: Έριξαν άσφαλτο και μπάζωσαν τους αγωγούς ομβρίων στο κέντρο της πόλης

Snapshot Στο κέντρο του Ηρακλείου οι εργολάβοι ασφατόστρωσαν και μπάζωσαν τους αγωγούς ομβρίων υδάτων στην οδό Δημοκρατίας και Αβέρωφ.

Η πρακτική αυτή προκαλεί προβληματισμό στους κατοίκους και περαστικούς της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργολάβοι συνηθίζουν να καλύπτουν προσωρινά τις σχάρες και αγωγούς και μετά επιστρέφουν για καθαρισμό.

Η διαδικασία καθαρισμού ενδέχεται να προκαλεί επιπλέον ρύπανση μέσα στις σχάρες.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να βρεθεί τεχνική λύση ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή εικόνα βρέθηκαν κάτοικοι και περαστικοί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο τμήμα που ασφαλτοστρώθηκε πρόσφατα επί της οδού Δημοκρατίας και Αβέρωφ. Όπως διαπίστωσαν οι εργολάβοι του έργου είχαν ασφαλτοστρώσει ακόμα και τους αγωγούς ομβρίων υδάτων, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σημαντικός παράγοντας που γνωρίζει τι συμβαίνει ανέφερε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική των εργολάβων να ρίχνουν άσφαλτο σε σχάρες και αγωγούς κατά την ασφαλτόστρωση. Στη συνέχεια επιστρέφουν προκειμένου να καθαρίσουν ότι προκάλεσαν. Μάλιστα πολλές φορές από τη διαδικασία καθαρισμού των σχαρών τα υλικά πέφτουν μέσα στις σχάρες με ότι αυτό δείχνει.

Πάντως είναι αξιοπερίεργο να συμβαίνει αυτό ενώ θα μπορούσε να βρεθεί μια τεχνική λύση που να μην έρχεται στο κατόπι το συνεργείο να λειτουργεί ως μαστροχαλαστής!

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