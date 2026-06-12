Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» την Κοζάνη, έπεσαν 85 χιλιοστά βροχής στην Κοιλάδα – Βίντεο

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με 85 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται στην Κοιλάδα.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους και γέφυρες.

Οι οικισμοί στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων αντιμετωπίζουν κίνδυνο από ορμητικά νερά που παρασύρουν λάσπες και φερτά υλικά.

Υπήρξαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κοζάνης, ενώ η Πυροσβεστική αντιμετώπισε περιστατικά άντλησης υδάτων.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ της Πέμπτης (11/06), λίγο μετά τις 22:00, περιοχές του Ελλησπόντου και της Δημοτικής Ενότητας Υψηλάντη, καθώς και τον κάμπο του Μαυροδενδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκαλώντας προβλήματα από τη μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, κατεγράφησαν πλημμυρικά φαινόμενα, με φερτά υλικά και μεγάλους όγκους νερού να καταλήγουν σε δρόμους και χαμηλά σημεία.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν στη γέφυρα της περιοχής, η οποία πλημμυρίζει σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «ιδιαίτερα δύσκολη» για μεγάλο τμήμα της περιοχής της Σαριγκιόλ, καθώς ο όγκος του νερού που δέχθηκαν οι οικισμοί ήταν εξαιρετικά μεγάλος.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως τις 23:00, τα ύψη βροχής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κοιλάδα: 85 χιλιοστά

Άγιος Δημήτριος: 60 χιλιοστά

Μαυροδένδρι (κάμπος): 51 χιλιοστά.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή σε κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα στα χωριά που βρίσκονται στις πλαγιές των γύρω ορεινών όγκων, όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ορμητικά νερά παρασύρουν λάσπες και φερτά υλικά, δημιουργώντας ακόμη και προσωρινά ρέματα μέσα στους οικισμούς και σε δρόμους όπου συνήθως δεν υπάρχει υδάτινη ροή.

Από την κακοκαιρία σημειώθηκαν επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές που επηρεάστηκαν από το έντονο καιρικό φαινόμενο. Η Πυροσβεστική Κοζάνης δέχτηκε κλήση για άντληση υδάτων σε οικία στο Δρέπανο Κοζάνης.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί νερά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.