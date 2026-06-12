Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ραγδαία αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική
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  • Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αναμένονται σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θράκη, βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και Σποράδες τις επόμενες ώρες.
  • Η Αττική θα αντιμετωπίσει βροχές και καταιγίδες από τις 14:00, με πιθανή χαλαζόπτωση κυρίως στη δυτική και βόρεια περιοχή.
  • Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, με ενίσχυση του βαρδάρη και πτώση θερμοκρασίας.
  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, με τοπικές μπόρες στη νότια Πελοπόννησο και σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας την Κυριακή.
  • Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμοκρασία θα αυξηθεί σημαντικά έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, πριν νέα μεταβολή του καιρού.
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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Action 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από χαλάζι, έντονες ριπές ανέμων και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, προκαλώντας ξαφνικές και έντονες αλλαγές του καιρού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων θα βρεθούν η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα. Επιπλέον, η Εύβοια και οι Σποράδες θα βιώσουν έντονες βροχοπτώσεις μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Αντίθετα, η δυτική Ελλάδα και κυρίως τα νησιά θα επηρεαστούν σε μικρότερο βαθμό.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στη βόρεια και κεντρική χώρα, με μέγιστες τιμές που δεν θα ξεπεράσουν τους 26-29 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Ελλάδα, από το ύψος της Αττικής και νοτιότερα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σταθερές γύρω στους 30-32 βαθμούς, με πτώση να αναμένεται από αύριο.

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν προς το μεσημέρι. Από τις 14:00 και μετά αναμένονται οι πρώτες βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και βόρεια του νομού, κυρίως γύρω από την Πάρνηθα. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε κεντρικότερες και νότιες περιοχές. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζόπτωσης στη δυτική και βόρεια Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς. Παράλληλα, θα ενισχυθεί ο βαρδάρης, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας.

Εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Στην νότια Πελοπόννησο, ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι το Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 30 βαθμών Κελσίου.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με μέγιστες τιμές που θα φτάσουν έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας αυτές τις ημέρες τις θερμότερες της περιόδου πριν από νέα μεταβολή.

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