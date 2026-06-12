Το El Niño ξεκίνησε την «επέλασή» του - Μέχρι το φθινόπωρο τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Snapshot Το El Niño ξεκίνησε επίσημα, με απότομη αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό, σύμφωνα με τη NOAA.

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ενός πολύ ισχυρού ή «σούπερ» El Niño, που θα μπορούσε να φέρει ακραίες θερμοκρασίες και σοβαρές επιπτώσεις έως το 2027.

Το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσει διαταραχές στον καιρό, όπως πλημμύρες και ξηρασίες, επηρεάζοντας τροπικές περιοχές, γεωργία και παγκόσμια αποθέματα τροφίμων.

Το El Niño πιθανόν να μειώσει την ένταση των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά θα αυξήσει τον κίνδυνο ξηρασίας σε περιοχές όπως η Κεντρική Αμερική.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως το φθινόπωρο, με διαφορετικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένα κριτήρια για την επίσημη αναγνώρισή του. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε και επίσημα η «επέλαση» του El Niño, του φυσικού καιρικού μοτίβου που έρχεται από τον Ειρηνικό και ανεβάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) δήλωσε ότι οι συνθήκες που σχετίζονται με το El Niño βρίσκονται σε εξέλιξη στον τροπικό Ειρηνικό, με τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας να έχουν αυξηθεί απότομα τους τελευταίους μήνες.

Πολλές προβλέψεις υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε ένα λεγόμενο «σούπερ» El Niño, και μάλιστα να είναι από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο θα μπορούσε να φέρει μια ακόμα χρονιά ακραίας ζέστης -ίσως το 2027- με διαταραχές στον καιρό, την προμήθεια τροφίμων και τις οικονομίες να επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτή η ανακοίνωση της NOAA δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι μετεωρολόγοι ανέμεναν αυτή τη φάση θέρμανσης από τότε που το ψυχρότερο «αδελφό» μοτίβο, η La Niña, εξασθένησε στα τέλη του περασμένου έτους.

Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και τροπικό Ειρηνικό έχουν πλέον ξεπεράσει το όριο των 0,5 βαθμών Κελσίου πάνω από το μέσο όρο που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί επιστήμονες για να ορίσουν την εξέλιξη του El Niño.

Η NOAA παρατηρεί επίσης τους ανέμους πάνω από τον ισημερινό Ειρηνικό, οι οποίοι αρχίζουν να μετατοπίζονται, ένα σημάδι ότι η ατμόσφαιρα ανταποκρίνεται πλέον στον θερμότερο ωκεανό, όχι μόνο στη θέρμανση του ωκεανού από μόνη της. Αυτό που έχει εκπλήξει τους ερευνητές είναι το πόσο σίγουρα είναι ήδη τα υπολογιστικά μοντέλα για την ένταση του φαινομένου.

Χάρτης του BBC που αποτυπώνει τις αλλαγές στην επιφάνεια της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό από το 1991 έως το 2020, με βάση τα φαινόμενα La Niña και El Niño BBC

Πώς ορίζεται η ένταση του φαινομένου

Η ένταση του El Niño μετριέται από το πόσο οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ανεβαίνουν πάνω από το μέσο όρο σε μια βασική ζώνη του Ειρηνικού. Ένα ισχυρό συμβάν ορίζεται ως περισσότερο από 1,5°C πάνω από το μέσο όρο. Ένα πολύ ισχυρό ως πάνω από 2°C.

Στις προβλέψεις του Ιουνίου, η NOAA έθεσε τις πιθανότητες ενός πολύ ισχυρού El Niño στο 63%, το οποίο, όπως λέει, «θα κατατασσόταν μεταξύ των μεγαλύτερων συμβάντων El Niño στην ιστορική καταγραφή που χρονολογείται από το 1950».

Μερικά από τα τελευταία αμερικανικά και ευρωπαϊκά μοντέλα (ECMWF) προχωρούν παραπέρα, δείχνοντας ότι οι θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό ενδεχομένως να ανέβουν περισσότερο από 3°C πάνω από το μέσο όρο μέχρι το τέλος του έτους.

Τι είναι το El Niño και γιατί θα μπορούσε να σημαίνει θερμοκρασίες ρεκόρ

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ήδη πολύ θερμότερο πλανήτη.

«Πρέπει να ανησυχούμε για τις επιπτώσεις», δήλωσε ο καθηγητής Άνταμ Σκάιφ, επικεφαλής μηνιαίων έως δεκαετιών προβλέψεων στη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το τρέχον El Niño… προστίθεται σε μια σημαντική αύξηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικές θερμοκρασίες στις πληγείσες περιοχές θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι πρωτοφανείς, καθώς η υπερθέρμανση από το El Niño επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο καθηγητής.

Ένα πολύ ισχυρό El Niño συνήθως αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες του αέρα κατά περίπου 0,2°C, απελευθερώνοντας θερμότητα που αποθηκεύεται στον ωκεανό στην ατμόσφαιρα. Αυτή η επιπλέον έκρηξη προσγειώνεται τώρα σε έναν κόσμο που ήδη σημειώνει ρεκόρ.

Το έτος 2024 -το θερμότερο που έχει καταγραφεί- ενισχύθηκε από ένα El Niño που δεν ήταν καν ιδιαίτερα ισχυρό.

Και παρά την ψυχρή αντίσταση ενός γεγονότος La Niña, το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, θερμότερο ακόμη και από το σούπερ El Niño του 2016.

Η αύξηση του μέσου όρου της παγκόσμιας θερμοκρασίας ανά μήνα BBC

«Στο τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2027, είναι πιθανό να δούμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες παγκοσμίως», δήλωσε ο καθηγητής Σκάιφ.

«Το 2027, είναι πιθανό να δούμε υπερβολική θερμότητα επιπλέον της υπερθέρμανσης του πλανήτη που έχουμε ήδη και αυτό θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε έναν ακόμη χρόνο πάνω από 1,5 βαθμούς [θέρμανσης πάνω από τα επίπεδα των τελών του 19ου αιώνα].

Η διαταραχή των καιρικών φαινομένων γίνεται πιο έντονα αισθητή στις τροπικές περιοχές. Οι πλημμύρες είναι συχνές στο βόρειο Περού και στο νότιο Ισημερινό και μπορούν να φτάσουν σε μέρη της Ανατολικής Αφρικής, της Κεντρικής Ασίας και των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών.

Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος ξηρασίας και πυρκαγιών αυξάνεται σε μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της βόρειας Νότιας Αμερικής, πλήττοντας τη γεωργία και τα παγκόσμια αποθέματα τροφίμων.

Το El Niño τείνει επίσης να καταστέλλει τους τυφώνες του Ατλαντικού και οι μετεωρολόγοι αναμένουν ήδη μια πιο ήσυχη από το μέσο όρο εποχή.

«Ενώ αυτό ακούγεται καλό, για την Κεντρική Αμερική αυτό οδηγεί σε πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σε συνθήκες ξηρασίας», δήλωσε η Λιζ Στίβενς, καθηγήτρια κλιματικού κινδύνου και ανθεκτικότητας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ.

Ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο το αισθάνεται, έστω και αμυδρά: Το El Niño μπορεί να γείρει τις πιθανότητες προς μια ήπια έναρξη και ένα κρύο τέλος του χειμώνα, αν και οι σύνδεσμοι είναι χαλαροί.

Μέχρι το φθινόπωρο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) έχει παρόμοια άποψη με την NOAA, κρίνοντας ότι υπάρχουν συνθήκες El Niño σε εξέλιξη. Προσθέτει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα διαρκέσει μέχρι το φθινόπωρο.

Ωστόσο, δεν είναι κάθε υπηρεσία έτοιμη να το ανακοινώσει. Το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας (BoM) χρησιμοποιεί ένα αυστηρότερο κριτήριο, απαιτώντας οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας να υπερβαίνουν τους 0,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

Αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι ο τροπικός Ειρηνικός «πλησιάζει τις συνθήκες El Niño», με τις θερμοκρασίες του κεντρικού Ειρηνικού να έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά τους, αλλά δεν κήρυξε επίσημα την έναρξη του γεγονότος.

Αναμένει ότι το El Niño θα αναπτυχθεί αργότερα φέτος και λέει ότι θα μπορούσε να είναι ισχυρό. Το El Niño συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και συνήθως διαρκεί περίπου ένα χρόνο.

Δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή κάνει αυτά τα φαινόμενα πιο έντονα ή πιο συχνά, αλλά ένας κόσμος που θερμαίνεται μπορεί να επιδεινώσει τις επιπτώσεις τους.

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