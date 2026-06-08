Το επερχόμενο super El Niño θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί - Νέες προβλέψεις ειδικών

Snapshot Το επερχόμενο super Ελ Νίνιο αναμένεται να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, με θερμοκρασίες της θάλασσας στον ισημερινό Ειρηνικό έως και 3

4°C πάνω από τον μέσο όρο.

Οι προηγούμενες ισχυρότερες φάσεις Ελ Νίνιο το 1997

1998 και το 2015

2016 είχαν μέγιστο δείκτη Niño 3.4 περίπου 2,3°C, ενώ τώρα τα μοντέλα προβλέπουν σημαντικά υψηλότερες τιμές.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί σημαντικές μεταβολές στα παγκόσμια καιρικά συστήματα, με αυξημένες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ξηρασία σε άλλες.

Δορυφορικά δεδομένα της NASA επιβεβαιώνουν την εμφάνιση θερμών κυμάτων στον Ειρηνικό, που προμηνύουν την επικείμενη έναρξη του φαινομένου.

Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα το 2026 να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, εξαιτίας της ενίσχυσης του Ελ Νίνιο και της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Snapshot powered by AI

Η αναδυόμενη υπερ-φάση του Ελ Νίνιο είναι πιθανό να είναι η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νέες προβλέψεις.

Τα τελευταία μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF) δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας θα βρεθούν πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Οι επιστήμονες μετρούν την ένταση του Ελ Νίνιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη Niño 3.4, ο οποίος καταγράφει τις ανωμαλίες της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας μεταξύ 5 μοιρών βόρειου και 5 μοιρών νότιου γεωγραφικού πλάτους, καθώς και μεταξύ 120 και 170 μοιρών δυτικού γεωγραφικού μήκους.

Οι δύο ισχυρότερες χρονιές Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ήταν το 2015-2016 και το 1997-1998, όταν ο δείκτης Niño 3.4 έφτασε τους εντυπωσιακούς 2,3 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι αυτά τα προηγούμενα ρεκόρ θα φαίνονται ασήμαντα μπροστά στο φετινό φαινόμενο.

Σχεδόν σε όλα τα σενάρια, οι θερμοκρασίες στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό αναμένεται να φτάσουν τους 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο έως τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, ορισμένες ανησυχητικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε αυτή την κρίσιμη περιοχή.

Ο μετεωρολόγος και αρθρογράφος παγκόσμιου καιρού της Washington Post, Μπεν Νολ, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Σχεδόν κάθε σενάριο πλέον ξεπερνά τους +3°C, ενώ μια ομάδα ακραίων σεναρίων υπερβαίνει τους +4°C. Αυτή η πρόβλεψη απεικονίζει πλέον το ισχυρότερο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ».

Αυτό το μοτίβο θέρμανσης αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που ονομάζεται Ταλάντωση Ελ Νίνιο – Νότιας Ταλάντωσης (El Niño–Southern Oscillation), η οποία εναλλάσσεται μεταξύ θερμών και ψυχρών φάσεων κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της φάσης Ελ Νίνιο, τα θερμά νερά που συσσωρεύονται στον Ειρηνικό εξαπλώνονται και αυξάνουν τη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης.

Όσο θερμότερα γίνονται αυτά τα νερά, τόσο ισχυρότερες και πιο έντονες είναι οι επιπτώσεις στα παγκόσμια καιρικά συστήματα.

Κατά τον τελευταίο κύκλο Ελ Νίνιο, ο οποίος διήρκεσε από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, η επιπλέον θερμότητα που προστέθηκε σε ένα ήδη θερμαινόμενο κλίμα συνέβαλε ώστε το 2024 να γίνει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί.

Αυτή η επιπλέον θέρμανση έκανε επίσης το 2024 το πρώτο έτος που ξεπέρασε το όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.

Τώρα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο κόσμος βρίσκεται μπροστά στην έναρξη ενός ακόμη ισχυρότερου Ελ Νίνιο, το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Τα πιο πρόσφατα μοντέλα του ECMWF χρησιμοποιούν «σχετικούς δείκτες», οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη γενική τάση υπερθέρμανσης του πλανήτη, ώστε να απομονώσουν τις μεταβολές που προκαλούνται αποκλειστικά από την Ταλάντωση Ελ Νίνιο – Νότιας Ταλάντωσης.

Ακόμη και τα πιο συντηρητικά μοντέλα δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον ισημερινό Ειρηνικό θα είναι περίπου 2°C πάνω από τον μέσο όρο.

Ωστόσο, ο δείκτης Niño 1+2, που μετρά μια μικρή αλλά εξαιρετικά μεταβλητή θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες της θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν σχεδόν 5°C πάνω από τον μέσο όρο έως τον Νοέμβριο.

Κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο του 1982-83, που κατέρριψε τότε τα ρεκόρ, ο μηνιαίος δείκτης Niño 1+2 κορυφώθηκε στους 4,2°C, ενώ στο επεισόδιο του 1997-98 έφτασε μόλις τους 3,9°C.

Οι προβλέψεις αυτές έρχονται τη στιγμή που οι ειδικοί προειδοποιούν για ακραία ζέστη «σχεδόν παντού» το φετινό καλοκαίρι, καθώς το υπερ-Ελ Νίνιο τίθεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός είχε προβλέψει πρόσφατα ότι υπήρχε 80% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να ξεκινήσει μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου και 90% πιθανότητα να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.

Παράλληλα, δορυφορικά δεδομένα της NASA αποκάλυψαν ότι ένα τεράστιο κύμα θερμού νερού, πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων, έχει εμφανιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα λεγόμενα «κύματα Κέλβιν» (Kelvin waves) συνήθως σχηματίζονται έπειτα από σύντομες περιόδους κατά τις οποίες οι άνεμοι στο δυτικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού αλλάζουν κατεύθυνση.

Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με τη γενικότερη εξασθένηση των ανατολικών ανέμων κατά μήκος του ισημερινού, προκαλεί θέρμανση των υδάτων στον δυτικό τροπικό Ειρηνικό και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το ανησυχητικό είναι ότι πρόκειται συνήθως για ένδειξη πως ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο πρόκειται να ξεκινήσει.

«Κύματα υψηλότερου και θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό Ωκεανό λίγους μήνες πριν από την εμφάνιση ενός Ελ Νίνιο. Αρκετά από αυτά έχουν ήδη καταγραφεί στα δορυφορικά δεδομένα του 2026», εξήγησε η NASA.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών και σε σημαντικές μεταβολές των καιρικών προτύπων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Παρότι κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό, συνήθως συνδέεται με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές της νότιας Νότιας Αμερικής, των νότιων πολιτειών των ΗΠΑ, τμημάτων του Κέρατος της Αφρικής και της κεντρικής Ασίας.

Αντίθετα, ξηρότερες συνθήκες αναμένονται στην Κεντρική Αμερική, τη βόρεια Νότια Αμερική, την Καραϊβική, την Αυστραλία, την Ινδονησία και περιοχές της νότιας Ασίας.

Τέλος, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα το 2026 να εξελιχθεί στο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ.

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