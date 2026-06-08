Καιρός: Η πρόβλεψη του ICONU για την Ελλάδα - Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά

Snapshot Η πρόβλεψη του μοντέλου ICONU δείχνει μεταβλητό καιρό με τοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα και θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Δεν αναμένονται ακραίες θερμικές εισβολές ή σημαντικές θερμοκρασιακές μεταβολές εντός των επόμενων ημερών.

Τα τοπικά φαινόμενα βροχής θα είναι κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές, χωρίς ευρεία διάδοση.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά μέτριοι με τοπικές ενισχύσεις στα πελάγη, επηρεάζοντας ενδεχομένως τη ναυσιπλοΐα.

Η συνολική μετεωρολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και αστάθεια χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τα κλιματικά δεδομένα. Snapshot powered by AI

Η ανάλυση των τελευταίων δεδομένων του μοντέλου ICONU αποκαλύπτει την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα και την Ευρώπη για τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα των μετεωρολογικών συνθηκών.

Οι προβλέψεις, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, δείχνουν μεταβλητό καιρό με τοπικά φαινόμενα και θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες θερμικές εισβολές.

Η εξέταση της κυκλοφορίας στα 500 hPa επιτρέπει την κατανόηση της κίνησης των αερίων μαζών και τον εντοπισμό των αυλώνων και υφέσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας. Ταυτόχρονα, οι χάρτες θερμοκρασίας για την Ευρώπη παρουσιάζουν τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές, αποτυπώνοντας την θερμική κατάσταση της ηπείρου με σαφήνεια. Η σταθερότητα στις θερμοκρασίες υπογραμμίζει την απουσία σημαντικών θερμικών μεταβολών.

Στην Ελλάδα, οι χάρτες υετού καταδεικνύουν πως τα φαινόμενα θα είναι κυρίως τοπικά, με μεγαλύτερη συχνότητα σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές. Οι βροχές δεν φαίνεται να επεκτείνονται σε ευρεία κλίμακα, ενώ οι θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές διατηρούνται σε επίπεδα που θεωρούνται φυσιολογικά για τις αρχές Ιουνίου. Δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασιακές αυξήσεις ή θερμικές εισβολές.

Οι άνεμοι επιφανείας παρουσιάζονται γενικά μέτριοι, με τοπικές ενισχύσεις κυρίως στα πελάγη, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα και τις παράκτιες δραστηριότητες. Συνολικά, το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα και τοπική αστάθεια, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές της περιόδου.