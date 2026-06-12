Παναθηναϊκός AKTOR: Μετράει δυνάμεις και λύσεις πριν το Game 5 ο Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει την Παρασκευή (12/6) στις προπονήσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Μετράει δυνάμεις και λύσεις πριν το Game 5 ο Αταμάν
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου της Stoiximan GBL, καθώς κόντρα σε ατυχία, αντιξοότητες, αλλά κυρίως κόντρα σε ένα σύστημα που θέλει να κάνει «δώρο» την κούπα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει αποδείξει πως είναι η καλύτερη σε αυτή τη σειρά των αγώνων και θα δικαιούταν να είναι ήδη πρωταθλήτρια, αλλά στα δύο ματς του ΣΕΦ η διαιτησία της στέρησε το break.

Πλέον, οι παίκτες του Τριφυλλιού καλούνται να πάνε στο Φάληρο και να πάρουν τη νίκη που θα τους δώσει αυτό που αξίζουν.

Ωστόσο, με δεδομένη την κόπωση από τα συνεχόμενα ματς, ο Αταμάν έχει να αντιμετωπίσει και τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει.

Σίγουρη είναι η απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ μετά την υποτροπή που υπέστη στο πέλμα του αριστερού του ποδιού.

Μετά το ρεπό της Πέμπτης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιστρέφουν σήμερα (12/6) στις προπονήσεις, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο κατά κύριο λόγο στους Κώστα Σλούκα και Τζέντι Οσμάν.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού μετά την αρθροσκόπηση που είχε κάνει στο γόνατο πριν από τη σειρά με τη Βαλένθια, επέστρεψε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, όπου η κατάστασή του επιβαρύνθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τους δύο πρώτους τελικούς με τον Ολυμπιακό.

Αγωνίστηκε στο Game 3, αλλά και πάλι παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να χάσει τον τέταρτο τελικό και πλέον να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το Game 5.

Με τη σειρά του ο Οσμάν έλειψε από τα προηγούμενα δύο ματς με μυικούς σπασμούς στη μέση και σήμερα θα φανεί αν τους έχει ξεπεράσει και θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Αταμάν.

Τέλος, μετά το σημερινό πρόγραμμα ο Τούρκος προπονητής θα έχει καλύτερη άποψη και για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ολοκλήρωσε το Game 4 με πόνους στον τρικέφαλο του δεξιού του χεριού, αλλά και του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα.

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