Αχαΐα: 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης – Συνελήφθη η γιαγιά της
Η ανήλικη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας
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Μία 15χρονη διακομίστηκε χθες το απόγευμα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας σε κατάσταση μέθης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η ανήλικη αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της από τους γιατρούς, όπως και έγινε. Στη συνέχεια μάλιστα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.
Ωστόσο, μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η γιαγιά της 15χρονης με την κατηγορία της έκθεσης της ανήλικης σε κίνδυνο.
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