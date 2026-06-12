Οι επιστήμονες εντόπισαν στο βάθος του Νείλου μια κατασκευή ηλικίας 2.600 ετών

Μια θαμμένη δομή που ανακαλύφθηκε κάτω από την αρχαία πόλη Μπούτο στο Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο ενδέχεται να είναι τα απομεινάρια ενός ναού ηλικίας περίπου 2.600 ετών. Το εύρημα προέκυψε αφού ερευνητές συνδύασαν δορυφορικές εικόνες ραντάρ με τεχνικές υπεδάφιας σάρωσης για να εντοπίσουν κρυμμένα αρχαιολογικά χαρακτηριστικά.

Η ανακάλυψη ακολούθησε μια έρευνα που συνδύασε δεδομένα δορυφορικού ραντάρ με γεωφυσικές μεθόδους χαρτογράφησης, ικανές να ανιχνεύουν θαμμένα κατάλοιπα. Αρχαιολόγοι στη συνέχεια έφεραν στο φως τοίχους από πλίνθους και αρκετά θρησκευτικά αντικείμενα κατά τις προκαταρκτικές ανασκαφές. Λεπτομέρειες της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Applied Geophysics τον Μάρτιο του 2026.

Οι δορυφόροι βοήθησαν τους ερευνητές να εντοπίσουν πού θα σκάψουν

Η ομάδα ξεκίνησε εξετάζοντας εικόνες ραντάρ που συλλέχθηκαν από τον δορυφόρο Sentinel-1. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ερευνητές επεξεργάστηκαν δεδομένα που είχαν καταγραφεί στις 5 Μαΐου 2018, αναζητώντας ασυνήθιστα μοτίβα που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν θαμμένες κατασκευές.

Στη συνέχεια, τα πιθανά σημεία διερευνήθηκαν με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας αντίστασης (ERT). Η τεχνική μετρά πώς κινούνται τα ηλεκτρικά ρεύματα μέσα στο έδαφος και μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένους τοίχους, κτίρια και άλλα αρχαιολογικά χαρακτηριστικά χωρίς να διαταράσσεται το έδαφος.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι οι θέσεις της έρευνας ERT επιλέχθηκαν με βάση ανωμαλίες που είχαν προηγουμένως εντοπιστεί στις δορυφορικές εικόνες. Εστιάζοντας στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα ύπαρξης θαμμένων καταλοίπων, κατάφεραν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της έρευνας. Η προσέγγιση αποδείχθηκε επιτυχής, αποκαλύπτοντας αρκετές υπόγειες ανωμαλίες και παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα των κρυμμένων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Μια μεγάλη δομή έξι μέτρα κάτω από το έδαφος

Οι έρευνες εντόπισαν διαφορετικά στρώματα κατοίκησης στον χώρο. Τα ανώτερα τρία μέτρα περιείχαν, σύμφωνα με τους ερευνητές, σπασμένα κεραμικά και απορρίμματα που σχετίζονται με δραστηριότητα της ρωμαϊκής περιόδου. Ένα πιο σημαντικό εύρημα εμφανίστηκε βαθύτερα. Σε βάθος περίπου έξι μέτρων, οι έρευνες εντόπισαν αυτό που η ομάδα περιέγραψε ως μια μεγάλη θαμμένη κατασκευή.

Τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Applied Geophysics έδειξαν ότι οι σαρώσεις εντόπισαν μια σημαντική υπόγεια δομή σε βάθος περίπου έξι μέτρων. Με βάση αυτό το βάθος, η ομάδα εκτιμά ότι πιθανότατα χρονολογείται στην περίοδο Σαΐτη, περίπου 2.600 χρόνια πριν. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η ακριβής λειτουργία της δομής παραμένει άγνωστη. Εκείνη την περίοδο, οι πιθανότητες περιλαμβάνουν ιερό ή τάφο.

Για να διερευνήσουν περαιτέρω, η ομάδα πραγματοποίησε προκαταρκτικές ανασκαφές σε μια περιοχή 10 επί 10 μέτρων. Το έργο αποκάλυψε τοίχους από πλίνθους, των οποίων η θέση αντιστοιχούσε στενά στις ανωμαλίες που είχαν εντοπιστεί από τις γεωφυσικές έρευνες, επιβεβαιώνοντας άμεσα ότι η υπεδάφια απεικόνιση είχε εντοπίσει αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Ευρήματα που παραπέμπουν σε αρχαίο ναό

Η ανασκαφή έφερε στο φως μια σειρά από ευρήματα που σχετίζονται με θρησκευτική δραστηριότητα. Η ομάδα ανέφερε ότι ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία ήταν η ανακάλυψη ενός μικρού αγγείου προσφορών μαζί με πλήθος φυλαχτών που απεικονίζουν αιγυπτιακές θεότητες.

«Η παρουσία ενός μικρού αγγείου προσφορών μαζί με πολυάριθμα θρησκευτικά φυλαχτά που απεικονίζουν αιγυπτιακές θεότητες όπως η Ίσιδα, ο Ώρος, η Ταουέρτ και η Ουατζέτ ενισχύει την υπόθεση του ναού», ανέφεραν οι συγγραφείς.

Οι αρχαιολόγοι ανέσυραν επίσης ένα χάλκινο φυλαχτό του Ώρου του Παιδιού, ένα φυλαχτό που απεικονίζει ένα σκυμμένο λιοντάρι και ένα ακόμη που αναπαριστά τον Άνουβι. Άλλα ευρήματα περιλάμβαναν θραύσματα αγαλμάτων από ασβεστόλιθο και μια πλάκα από φαγεντιανή με παραστάσεις της θεάς Αθώρ και στις δύο πλευρές. Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ένα σκαραβαίος από στεατίτη που φέρει το όνομα του βασιλιά Τούθμωσι Γ’. Πιθανότατα χρησιμοποιούνταν είτε ως φυλαχτό είτε ως σφραγίδα.

Συνολικά, αυτά τα ευρήματα δείχνουν την παρουσία ενός θρησκευτικού χώρου με έντονες λατρευτικές και τελετουργικές συνδέσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την ερμηνεία της δομής ως ναού της 26ης Δυναστείας.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι ένας ακόμη ναός ενδέχεται να παραμένει κρυμμένος κάτω από ένα παχύ στρώμα αργίλου σε άλλο σημείο της Μπούτο, μια πιθανότητα που θα διερευνηθεί σε μελλοντικές έρευνες.