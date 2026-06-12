Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτίγιαμπα της Ταϊλάνδης πέθανε σε ηλικία 47 ετών μετά από χρόνια σε κώμα

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πέθανε στα 47 της η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα της Ταϊλάνδης - Είχε μείνει 4 χρόνια σε κώμα

O βασιλιάς Maha Vajiralongkorn και η πριγκίπισσα Bajrakitiyabha  συναντούν και χαιρετούν υποστηρικτές τους στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης την 1η Νοεμβρίου του 2020. 

AP
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  • Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτίγιαμπα της Ταϊλάνδης πέθανε σε ηλικία 47 ετών μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κώμα λόγω σοβαρών καρδιακών και λοιμωδών προβλημάτων.
  • Νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο του 2022, με επιδείνωση της υγείας της λόγω πολλαπλών λοιμώξεων και ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού.
  • Η πριγκίπισσα είχε ακαδημαϊκά επιτεύγματα και κατείχε σημαντικές διπλωματικές και κοινωνικές θέσεις, μεταξύ άλλων ως πρέσβειρα και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών κρατουμένων.
  • Ο θάνατός της δημιουργεί ερωτήματα για τη διαδοχή του θρόνου στην Ταϊλάνδη, όπου η συζήτηση για τη μοναρχία είναι περιορισμένη λόγω αυστηρών νόμων περί λιβελλογραφίας.
  • Η Μπατζρακιτίγιαμπα ήταν το μεγαλύτερο παιδί του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν και ένα από τα τρία παιδιά με βασιλικό τίτλο, ενώ οι άλλοι γιοι του βασιλιά ζουν εξωτερικό και έχουν σοβαρές οικογενειακές διαμάχες.
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Το μεγαλύτερο παιδί του βασιλιά της Ταϊλάνδης, Μάχα Βατζιραλονγκόρν, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κώμα. Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιγιάμπα Μάχιντολ γνωστή στην Ταϊλάνδη ως Πριγκίπισσα Bha, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν αρρώστησε σοβαρά μετά από καρδιακά προβλήματα που αντιμετώπισε ενώ εκπαίδευε τα σκυλιά της.

Υπήρξαν λίγες ενημερώσεις σχετικά με την υγεία της από τότε που νοσηλεύτηκε, αν και στις αρχές Μαΐου το παλάτι δήλωσε ότι η ιατρική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα πολλαπλών λοιμώξεων σε πολλά όργανα και ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν τον ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό της.

Τον Απρίλιο, οι γιατροί ανακάλυψαν μια στομαχική λοίμωξη που οδήγησε σε φλεγμονή στο έντερο, προκαλώντας πτώση της αρτηριακής της πίεσης και ακανόνιστο καρδιακό παλμό. Η νεφρική της λειτουργία και η αναπνοή της είχαν υποστηριχθεί μέσω ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με ανακοινώσεις του παλατιού.

Γεννημένη το 1978 από τον τότε πρίγκιπα διάδοχο Βατζιραλονγκόρν και τη σύζυγό του και ξαδέρφη του, πριγκίπισσα Σοαμσαουάλι, η Μπατζρακιτίγιαμπα είχε πολλά πτυχία, συμπεριλαμβανομένου διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Διετέλεσε πρέσβειρα στην Αυστρία, καθώς και στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, στη βασιλική διοίκηση ασφαλείας και πρέσβειρα καλής θέλησης στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Η Μπατζρακιτίγιαμπα αγωνίστηκε επίσης για τα δικαιώματα των γυναικών κρατουμένων.

Ο θάνατός της θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδοχή, ένα ευαίσθητο ζήτημα στην Ταϊλάνδη, όπου η δημόσια συζήτηση για τη μοναρχία περιορίζεται από έναν αυστηρό νόμο με βάση τον οποίο η κριτική στη βασιλική οικογένεια μπορεί να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών για μία μόνο κατηγορία. Η Μπατζρακιτιγιάμπα θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως μία ταιριαστή κληρονόμος του θρόνου, αν και αυτό δεν έχει ποτέ συζητηθεί επίσημα.

Ο βασιλιάς έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει επτά παιδιά. Η Μπατζρακιτίγιαμπα ήταν ένα από τα τρία μόνο παιδιά του που κατείχαν βασιλικό τίτλο, μαζί με την 38χρονη πριγκίπισσα Σιριβαναβάρι και τον 20χρονο πρίγκιπα Ντιπανγκόρν.

Κάποιοι είχαν υποθέσει ότι η εκλιπούσα μπορεί να ενήργησε ως βοηθός του Ντιπανγκόρν, ο οποίος φέρεται να έχει μαθησιακές δυσκολίες, ή να γινόταν η ίδια βασίλισσα. Η Ταϊλάνδη δεν είχε ποτέ κυβερνώσα βασίλισσα. Οι τέσσερις άλλοι γιοι του βασιλιά ζουν στο εξωτερικό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αφότου εκείνος ανακοίνωσε το διαζύγιό του από τη μητέρα τους, Σουτζαρινί, πρώην ηθοποιό, κατηγορώντας την δημόσια για μοιχεία. Η αδερφή τους, πριγκίπισσα Σιριβαναβάρι, επέστρεψε στην Ταϊλάνδη και μεγάλωσε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Οι αποξενωμένοι γιοι ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το 2023 και πραγματοποίησαν αρκετές επισκέψεις στη χώρα μέχρι που, το 2025, ισχυρίστηκαν ότι τους είχε απαγορευτεί η είσοδος στην Ταϊλάνδη. Ο βασιλιάς χώρισε με τη μητέρα της Μπατζρακιτιγιάμπα το 1991, αλλά εκείνη διατηρεί βασιλικό τίτλο και είναι βασικό μέλος της μοναρχίας. Η μητέρα του Ντιπανγκόρν, Σριράσμι Σουάντι έχασε τον βασιλικό της τίτλο αφότου η οικογένειά της κατηγορήθηκε για διαφθορά.

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