Αίγιο: Συγκλονίζει η αδελφή της 54χρονης - «Έλεγε στη μάνα μας ότι δεν τον θέλει και θα τον χωρίσει»

Snapshot Οι αρχές εξετάζουν ως μοναδικό ύποπτο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης Μαρίας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Οικονομικές εντάσεις, κυρίως σχετικά με χρήματα που είχε δώσει για το σπίτι, φαίνεται να ήταν η βασική αιτία των συγκρούσεων μεταξύ της Μαρίας και του κατηγορούμενου.

Η 54χρονη σκόπευε να δώσει τα χρήματα από την πώληση ενός χωραφιού στον γιο της Ολύμπιο, που ήθελε να ανοίξει στούντιο μουσικής στη Γερμανία, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Ιταλό.

Η αδελφή της Μαρίας ανέφερε ότι η 54χρονη είχε εκφράσει την πρόθεση να χωρίσει τον σύντροφό της, ενώ μετά την πώληση του χωραφιού οι εντάσεις μεταξύ τους αυξήθηκαν σημαντικά.

Ο 26χρονος Ολύμπιος, γιος της Μαρίας, δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του, πιθανώς λόγω των οικονομικών διαφορών που σχετίζονταν με το μέλλον του και τα χρήματα από την πώληση περιουσίας. Snapshot powered by AI

Φως στην υπόθεση του διπλού φονικού μάνας και γιου στο Αίγιο προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές, καθώς προς το παρόν, ο μοναδικός ύποπτος για τις δολοφονίες, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Όλοι κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι αγαπημένο, χωρίς εντάσεις και τσακωμούς, γεγονός που κάνει τις αρχές να αναρωτιούνται ποιο θα μπορούσε να είναι το πιθανό κίνητρο του εγκλήματος.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του ζευγαριού, ωστόσο, τα οικονομικά φαίνεται πως ήταν ένα θέμα που δημιουργούσε συχνά εντάσεις ανάμεσα στην 54χρονη Μαρία και τον 65χρονο. Το μοιραίο ξημέρωμα της Τρίτης, όμως, εκτός από τη γυναίκα, δολοφονήθηκε και ο 26χρονος γιος της, Ολύμπιος. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανόν να βρίσκονται οι χρηματικές διαφορές.

Ήθελε πίσω χρήματα που είχε δώσει για το σπίτι

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, αδελφή της Μαρίας, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις εντάσεις που υπήρχαν στο ζευγάρι, λόγω των χρημάτων.

«Για μένα, δεν ήταν υπόδειγμα πατέρα, γιατί πατέρας δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν ούτε καν πατέρας, δεν είχε κάνει παιδιά. Δεν ήξερε πώς λειτουργούσε ένας πατέρας, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ένας πατέρας», είπε αρχικά.

Όπως λέει τα προβλήματα και οι εντάσεις είχαν διαχρονικά οικονομική αφετηρία. Ο Ιταλός κατηγορούμενος ήθελε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για τη μονοκατοικία και φοβόταν πως υπήρχε περίπτωση να τα χάσει.

«Όταν τον γνώρισε στο ξενοδοχείο, όλη αυτή η αίγλη της μηχανής, της Harley, της ελευθερίας και αυτά, ίσως τη σαγήνευσε αυτό», συνέχισε. «Προσπαθούσε, προσπαθούσε. Πούλησε και το σπίτι του στην Ιταλία, είχε τα χρήματά του. Εντάξει, σαν άνθρωπος, θα κράταγε κάποια χρήματα στην άκρη, για δύσκολες ημέρες», είπε η αδελφή του θύματος και συμπλήρωσε: «Τον ήξερα 20 χρόνια. Μπήκε στο σπίτι μας. Γνώρισε τη μητέρα μου. Περάσαμε πολλά πράγματα μαζί. Με φιλοξένησε, μου μαγείρεψε, γελάσαμε, και τα παιδιά μου και όλα».

Το «άνοιγμα» από την πώληση του χωραφιού

Αρχικά οι τρεις τους έδειχναν να έχουν μια ήρεμη και φυσιολογική ζωή στο Αίγιο. Ο γιος της 54χρονης σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάθος με τη μουσική. Εργαζόταν σε μπαρ όταν ήταν φοιτητής για να μην επιβαρύνει οικονομικά τη μητέρα του και μετά την αποφοίτησή του, έζησε για 1,5 χρόνο στη Γερμανία. Εκεί, ονειρευόταν να ανοίξει ένα στούντιο και να επικεντρωθεί στο μουσική. Μόνο που για κάτι τέτοιο χρειάζονταν χρήματα, όπως λένε άτομα από το περιβάλλον του.

Τα χρήματα από την πώληση ενός χωραφιού της μητέρας του, ίσως τον βοηθούσαν να υλοποιήσει το όνειρό του. Στενοί συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφεραν πως η μητέρα είχε αποφασίσει να δώσει όλα τα χρήματα της αγοραπωλησίας στον γιο της και πως σκεφτόταν να τον ακολουθήσει στη Γερμανία. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται πως ήταν αρνητικός και πως αντιδρούσε έντονα από τη στιγμή που το έμαθε.

Όπως είπε η αδελφή της 54χρονης, «ήθελε να τακτοποιήσει τουλάχιστον το παιδί. Να μην βάλει τον άλλον σε διαδικασία να χαλάσει λεφτά για το παιδί, για το δικό της το παιδί».

«Αν η Μαρία εκείνη τη στιγμή, του έλεγε, πούλησε το οικόπεδο ο Ολύμπιος και του ‘λεγε “πάρε τα χρήματα που χάλασες”, μπορεί και να μην είχε γίνει αυτό», τόνισε η αδελφή του θύματος. «Πολλές φορές η Μαρία έλεγε στη μάνα μου, δεν τον θέλω, θέλω να τον χωρίσω».

Είχαν εντάσεις μετά την πώληση του χωραφιού

Η 54χρονη δημιουργούσε βιτρό και συνήθιζε να πηγαίνει στην εκκλησία της περιοχής. Απέφευγε να μιλάει για τα προσωπικά της. Όπως και ο Ιταλός κατηγορούμενος.

«Η Μαρία πάντα χρύσωνε το χάπι. “Ο Μάρκο είναι τσιγκούνης, αλλά με πήγε ταξίδι στην Ισπανία”. Μαρία, σε πήγε ταξίδι, αλλά θα στο χτυπήσει».

Τα περασμένα Χριστούγεννα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Ιταλία. Μαζί της τότε ήταν ο σύντροφός της. Τίποτα δεν μαρτυρούσε κρίση στη σχέση τους. Οι εντάσεις, λένε άτομα από το περιβάλλον των δύο θυμάτων, ξεκίνησαν τους επόμενους μήνες. Μετά την πώληση του χωραφιού, όταν η 54χρονη φέρεται να του είπε πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον γιο της στη Γερμανία.

«Τον τελευταίο καιρό που ο Ολύμπιος είχε κάνει και την καριέρα του στη Γερμανία, που λίγοι την κάνουνε, λίγοι την κάνουνε. Ήταν παιδί πανέξυπνο, είχε πάρα πολλά ταλέντα», ανέφερε η αδελφή της Μαρίας και θεία του Ολύμπιου.

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