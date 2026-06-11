Λόγγος Αιγίου: Χωρίς αποτύπωμα το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας

Snapshot Το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος στον Λόγγο Αιγίου δεν είχε αποτυπώματα.

Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος αρνείται τη συμμετοχή του στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου.

Η δικηγόρος του αναμένει τα αποτελέσματα των υπόλοιπων εξετάσεων για να καθορίσει την απολογητική στρατηγική.

Οι οικείοι του 65χρονου και η ιταλική πρεσβεία ενημερώθηκαν για τη σύλληψή του. Snapshot powered by AI

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που υποβλήθηκαν τα πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος στον Λόγγο Αιγίου έδειξαν ότι το μαχαίρι που βρέθηκε έξω από το σπίτι της γυναίκας που δολοφονήθηκε μαζί με το γιο της, ήταν «καθαρό» από αποτυπώματα.

Ο 65χρονος Ιταλός στον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός ο δολοφόνος.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, αναμένουν τα αποτελέσματα και των υπόλοιπων εξετάσεων για να αποφασίσουν την απολογητική τους γραμμή, ωστόσο, εμμένουν στην αρχική τους θέση ότι ο 65χρονος δεν σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της.

Παράλληλα, μιλώντας στο Star υποστήριξε ότι το όπλο δεν ήταν δικό του, ήταν ένα οικογενειακό κειμήλιο που υπήρχε στο σπίτι.

Ενημερώθηκαν οι οικείοι του και η ιταλική πρεσβεία

Εξάλλου, η κυρία Μαρία Ιατροπούλου αποκάλυψε ότι σήμερα ενημερώθηκαν οι οικείοι του Ιταλού για το γεγονός ότι ο 65χρονος κρατείται από τις ελληνικές Αρχές, κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία.

Η δικηγόρος ενημέρωσε καταρχάς την ιταλική πρεσβεία κι ακολούθως τον αδελφό και την αδελφή του 65χρονου, οι οποίοι δεν είχαν εικόνα για την κατάσταση του δικού τους ανθρώπου.

Αδελφή θύματος: «Ακόμα και τώρα την αμφιβολία την έχω»

«Τόσα χρόνια που τον ξέρω, θα ήθελα να τον κοιτάξω στα μάτια και να τον ρωτήσω πώς το έκανε αυτό. Κι αν πραγματικά... Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ακόμα και τώρα, την αμφιβολία την έχω.

Έχω γνωρίσει και τους δικούς του ανθρώπους. Την αδελφή του, τον αδελφό του... Αν το ξέρουν κι αυτοί. Δεν έχω

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