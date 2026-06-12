Θεσσαλονίκη: Ανήλικο παιδί βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο στο δρόμο, συνελήφθη η μητέρα του

Snapshot Ένα 13χρονο παιδί βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο σε δρόμο της Τούμπας, Θεσσαλονίκης.

Η 47χρονη μητέρα του, υπήκοος Ιράκ, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί παραδόθηκε σε συγγενικό πρόσωπο και φιλοξενείται εκεί προσωρινά.

Σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία και οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Να κλαίει αβοήθητο και χωρίς την παρουσία ενήλικα εντοπίστηκε ένα ανήλικο παιδί, 13 ετών, το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε δρόμο της Τούμπας με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στον εντοπισμό της μητέρας.

Σε βάρος της 47χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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