Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος που είχε μετατρέψει το τροχόσπιτό του σε εργαστήριο παραγωγής κάνναβης

Snapshot Συνελήφθη 51χρονος στη Μύκονο για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε τροχόσπιτο.

Στο τροχόσπιτο βρέθηκαν 15 δενδρύλλια κάνναβης σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και 2 σε φάση ξήρανσης.

Κατασχέθηκαν 319 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ειδικός καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η υπόθεση αφορά ειδικές επιχειρησιακές δράσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη χθες Τετάρτη (10/6) στη Μύκονο, από αστυνομικούς του της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 51χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στοχευμένη έρευνα σε εγκατεστημένο τροχόσπιτο εντός οικοπέδου τροχόσπιτο μέσα στο οποίο εντοπίσθηκε ο 51χρονος και βρέθηκαν:

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με εγκατεστημένο καλλιεργητικό εξοπλισμό, αποτελούμενο από λαμπτήρες υγρόμετρο – θερμόμετρο χώρου και υγραντήρα

15 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούμενα σε γλάστρες, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης

2 δενδρύλλια σε φάση ξήρανσης

Κάνναβη ακατέργαστη βάρους 319 γραμμαρίων

Τα δενδρύλλια, η κάνναβη και ο τεχνικός-καλλιεργητικός εξοπλισμός κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.

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