Αγρίνιο: Πρώην υπάλληλος «φόρτωσε» την εταιρική κάρτα καυσίμων εταιρείας με 32.000 ευρώ

Snapshot Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων και κλοπής στο Αγρίνιο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων.

Έξι ημεδαποί κατηγορούνται για κλοπή και ένας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ο πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας χρησιμοποίησε παράνομα προπληρωμένη κάρτα καυσίμων για 350 συναλλαγές αξίας 31.667 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 160 λίτρα πετρελαιοειδών από αποθήκη κατηγορούμενου και κενά μπιτόνια από ξυλουργείο που σχετίζεται με αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν και η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Snapshot powered by AI

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα, υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων και κλοπής.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ημεδαπών για κλοπή, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορουμένων, πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, φέρεται να κατείχε προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας, την οποία δεν επέστρεψε μετά την απόλυσή του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίωση της ΕΛΑΣ, για το χρονικό διάστημα από 10-04-2026 έως 12-05-2026, ο προαναφερόμενος, ενεργώντας από κοινού με ακόμη έναν κατηγορούμενο ο οποίος φέρεται να συστηνόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών, πραγματοποίησαν 350 παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο, αγοράζοντας καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ.

Για την προμήθεια και μεταφορά των καυσίμων (σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα), οι δύο ανωτέρω κατηγορούμενοι συνεργάζονταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους.

Μάλιστα, στις 12-05-2026, δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας του έτερου κατηγορούμενου για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων: 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε οκτώ πλαστικά μπιτόνια.

Στην επιχείρηση (ξυλουργείο) του κατηγορούμενου για αποδοχή: πλήθος κενών πλαστικών μπιτονιών.

Δύο από τους κατηγορούμενους προσήχθησαν στην αστυνομική Υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

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