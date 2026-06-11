Μπλόκο σε 5,6 εκατ.λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων: Πήγαν να τα περάσουν με τη μέθοδο της «τάπας»

Τεράστια ποσότητα λαθραίων τσιγάρων, που προοριζόταν για την ευρωπαϊκή αγορά, «πιάστηκε στα δίχτυα» των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε μία ακόμη σημαντική επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.

Το φορτίο εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων, όπου οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες και έπειτα από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, ακινητοποίησαν φορτηγό που είχε εισέλθει από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Τι είναι η μέθοδος της «τάπας»

Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι στο εσωτερικό της καρότσας ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα. Για να ξεγελάσει τις Αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη γνωστή μέθοδο της «τάπας», τοποθετώντας παλέτες και κιβώτια με νόμιμα εμπορεύματα –πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ– στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά του φορτηγού, ώστε να αποκρύψει το παράνομο φορτίο.

Οι ελεγκτές κατέσχεσαν συνολικά 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τα 1,15 εκατ. ευρώ.

Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη υπόθεση να συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατέσχεσαν 414.900 λαθραία τσιγάρα από 11 επιβάτες που ήρθαν από Αιθιοπία και Αίγυπτο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι επιβάτες συνελήφθησαν και οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί εκτιμώνται σε 85.000 ευρώ.