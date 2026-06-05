ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα ήταν κρυμμένα στις αποσκευές έντεκα επιβατών από Αιθιοπία και Αίγυπτο

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε 414.900 λαθραία τσιγάρα από έντεκα επιβάτες που ήρθαν από Αιθιοπία και Αίγυπτο στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».
  • Οι επιβάτες συνελήφθησαν και οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί εκτιμώνται σε 85.000 ευρώ.
  • Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην αναβάθμιση των τελωνειακών ελέγχων και τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή.
  • Η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ για το 2025, με μείωση 3,4 ποσοστιαίων μονάδων.
  • Οι απώλειες δημοσίων εσόδων από λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024.
Snapshot powered by AI

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αποτρέποντας την είσοδο και διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνολικά κατασχέθηκαν 414.900 τεμάχια, τα οποία είχαν κρυφτεί στις αποσκευές έντεκα επιβατών που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής καπνικών προϊόντων, ΒΑΝΕ.

Οι έντεκα επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία τσιγάρα επρόκειτο να διατεθούν στην εγχώρια αγορά, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

unnamed.jpg

Η αποκάλυψη και της υπόθεσης αυτής έρχεται ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τελωνειακών ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Τα αποτελέσματά αποτυπώνονται -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Αρχή- και στα στοιχεία της πρόσφατης πανευρωπαϊκής έκθεσης της KPMG, όπου η Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε σχετικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:27ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

16:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Αποδέχομαι με χαρά την πρόταση του πρωθυπουργού – Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Απανθρακωμένοι θάλαμοι, συντρίμμια και εκτεθειμένα καλώδια: Αποκαλυπτικό βίντεο με την καταστροφή στο USS Ford από τη φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Απανθρακωμένοι θάλαμοι, συντρίμμια και εκτεθειμένα καλώδια: Αποκαλυπτικό βίντεο με την καταστροφή στο USS Ford από τη φωτιά

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ - Η ληστεία και η δικαστική διαμάχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ