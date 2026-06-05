ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε 414.900 λαθραία τσιγάρα από έντεκα επιβάτες που ήρθαν από Αιθιοπία και Αίγυπτο στον αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

Οι επιβάτες συνελήφθησαν και οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί εκτιμώνται σε 85.000 ευρώ.

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην αναβάθμιση των τελωνειακών ελέγχων και τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή.

Η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ για το 2025, με μείωση 3,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι απώλειες δημοσίων εσόδων από λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», αποτρέποντας την είσοδο και διοχέτευσή τους στην ελληνική αγορά.

Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνολικά κατασχέθηκαν 414.900 τεμάχια, τα οποία είχαν κρυφτεί στις αποσκευές έντεκα επιβατών που έφτασαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αιθιοπία και την Αίγυπτο. Στην επιχείρηση συνέδραμε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανιχνευτής καπνικών προϊόντων, ΒΑΝΕ.

Οι έντεκα επιβάτες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα λαθραία τσιγάρα επρόκειτο να διατεθούν στην εγχώρια αγορά, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται σε 85.000 ευρώ.

Η αποκάλυψη και της υπόθεσης αυτής έρχεται ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τελωνειακών ελέγχων οι οποίοι προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Τα αποτελέσματά αποτυπώνονται -όπως τονίζεται στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Αρχή- και στα στοιχεία της πρόσφατης πανευρωπαϊκής έκθεσης της KPMG, όπου η Ελλάδα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ειδικότερα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας μειώθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, ενώ οι απώλειες δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες φόρους και δασμούς περιορίστηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

«Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία», δήλωσε σχετικά ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

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