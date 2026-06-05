Ελούντα: Καταδίωξη 28χρονου για επικίνδυνη οδήγηση - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.200 ευρώ

Snapshot 28χρονος στην Ελούντα έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινδύνεψε να παρασύρει δύο πεζές γυναίκες.

Ο οδηγός αγνόησε σήματα της Τροχαίας και ξεκίνησε καταδίωξη.

Το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ο 28χρονος δεν είχε δίπλωμα και ήταν υπότροπος με αφαιρεμένες πινακίδες.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.200 ευρώ και συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση τροχαίου και εγκατάλειψη του σημείου.

Το όχημά του απομακρύνθηκε από τη Τροχαία Αγίου Νικολάου με γερανό. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε τη νύχτα της Πέμπτης στην Ελούντα, καθώς 28χρονος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, για τον επικίνδυνο οδηγό ενημερώθηκε η Τροχαία του Αγίου Νικολάου, καθώς το λευκό ΙΧ έπεσε πάνω σε προστατευτικά κολωνάκια και κόντεψε να παρασύρει δύο γυναίκες που κινούνταν πεζή.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αγίου Νικολάου εντόπισαν πολύ γρήγορα τον νεαρό και αμέσως του έκαναν σήμα να σταματήσει με ηχητικά και τους φάρους των περιπολικών, ωστόσο ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει συνεχίζοντας την επικίνδυνη πορεία του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Λίγο αργότερα, ο 28χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και διέφυγε από το σημείο με τα πόδια. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχαίας Αγίου Νικολάου γερανός της Τροχαίας απομάκρυνε το ΙΧ από το σημείο όπου είχε εγκαταλειφθεί, ενώ όπως προέκυψε ο 28χρονος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, το αυτοκίνητο ήταν ανασφάλιστο και ο ίδιος ήταν υπότροπος για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Μάλιστα, για προηγούμενες παραβάσεις του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και με δεδομένο ότι ο νεαρός δεν είχε συμμορφωθεί, του βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 7.200 ευρώ.

Αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον επικίνδυνο οδηγό, εντόπισαν το σπίτι του στην περιοχή της Ελούντας και νωρίς το πρωί της Παρασκευής τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση τροχαίου με υλικές ζημιές και εγκατάλειψη του σημείου.

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