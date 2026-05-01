Συνελήφθη ασυνείδητος οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση - Έτρεχε με 74 χιλιόμετρα πάνω από το όριο
Ένας 38χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση καθώς κινούνταν με 124 χλμ./ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χλμ./ώρα
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης από ασυνείδητους οδηγούς που κινούνται με υπερβολικές ταχύτητες, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.
Ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού για επικίνδυνη οδήγηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 124 χλμ./ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ./ώρα, στη 46η χιλιομετρική θέση της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου. Το περιστατικό σημειώθηκε μάλιστα κοντά στο σημείο όπου είχε καταγραφεί πρόσφατα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.