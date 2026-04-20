Βίντεο: Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – «Μπερδεύτηκα», είπε στους αστυνομικούς

Ασυνείδητος οδηγός «ξεχάστηκε» και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας αρκετά χιλιόμετρα ανάποδα και βάζοντας σε κίνδυνο δεκάδες ανυποψίαστους που ταξίδευαν στο… κανονικό ρεύμα.

Την Κυριακή (20/04) σημειώθηκε το περιστατικό, στο 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με τον ασυνείδητο οδηγό να κινείται ανάποδα έως το 11ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου. Πήγαινε, δηλαδή, προς Ιωάννινα σε έναν δρόμο που οδηγούσε στο… Αντίρριο.

Την τρελή του πορεία κατέγραψε με το κινητό του ένας οδηγός που κινείτο νομίμως. Ο ίδιος οδηγός ήταν εκείνος που κάλεσε τις Αρχές, με τις τελευταίες να σταματούν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Ύστερα από λίγο, ο έκνομος οδηγός έκανε αναστροφή, με την Τροχαία να τον περιμένει στην έξοδο του Αντιρρίου. Υπεβλήθη εκεί σε αλκοτέστ στο οποίο βρέθηκε αρνητικός, ενώ, δικαιολογήθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας ότι μπερδεύτηκε.

«Πού να ήταν και θετικό το αλκοτέστ, ευτυχώς δεν την πλήρωσε κανένας αθώος», σχολίασε ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ALPHA, Αντώνης Σρόιτερ.