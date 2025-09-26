Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Πατρών – Αθηνών προς Ρίο: Δείτε βίντεο

Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, ένα αυτοκίνητο οδήγησε ανάποδα στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς που δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν.

Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Την ανάσα «κόβουν» πλάνα από βίντεο του aphxos.gr:

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο λάθος στην περιοχή, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για περισσότερη προσοχή στη σήμανση αλλά και μεγαλύτερη εγρήγορση από τους οδηγούς.