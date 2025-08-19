Τρίπολη: «Τρελή» πορεία ΙΧ, κινείτο επί ώρα στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό – Δείτε βίντεο

Άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην Τρίπολη, όταν ένα ΙΧ εθεάθη να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/08), όταν ένα κόκκινο ΙΧ κατεγράφη σε βίντεο να κινείται για ώρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στην Εθνική Οδό στο ύψος της πόλης της Τρίπολης.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός είχε αντιληφθεί το λάθος του και οδηγούσε αργά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή για τους υπολοίπους, μέχρι να καταφέρει να βγει από τον δρόμο.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο TikTok, συγκεντρώνοντας μέσα σε μερικές ώρες πάνω από 150.000 προβολές, αλλά και περισσότερα από 300 σχόλια.