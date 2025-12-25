Νέα αντισημιτική επίθεση στην Αυστραλία: Έκαψαν όχημα με μήνυμα «Happy Chanukah»

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε αυτοκίνητο που έφερε πινακίδα με το μήνυμα «Happy Chanukah» σε προάστιο της Μελβούρνης, τις πρώτες πρωινές ώρες ανήμερα των Χριστουγέννων, σε περιστατικό που οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αντισημιτική ενέργεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή κατοικίας στην περιοχή St Kilda East, όταν άγνωστοι το περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό και του έβαλαν φωτιά περίπου στις 02:50 τα ξημερώματα. Την ώρα του συμβάντος δεν υπήρχε κανείς μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ οι ένοικοι του σπιτιού απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Οι αστυνομικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει άτομο που ενδέχεται να συνδέεται με την υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

A Jewish family's car was firebombed overnight in Melbourne. The sign on top said 'Happy Chanukah". This comes 11 days after 15 people were murdered at a Chanukah festival in Bondi. pic.twitter.com/aUrZwVH68Z — Daniel (@VoteLewko) December 24, 2025

Η εβραϊκή οργάνωση προστασίας CSG Victoria επιβεβαίωσε ότι το όχημα έφερε και το σύμβολο της Χανουκά, το εννεάφωτο κηροπήγιο που συνδέεται με τον εορτασμό της Χανουκά. Όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η οργάνωση βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις Αρχές, διατηρώντας αυξημένα μέτρα επιτήρησης.

Η Χανουκά είναι μια Εβραϊκή γιορτή κατά την οποία τιμάται η αναστύλωση του Ιερού Ναού στην Ιερουσαλήμ, την εποχή της Εξέγερσης των Μακκαβαίων κατά των Σελευκιδών

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Εβραϊκού Συμβουλίου της Βικτόρια, Ναόμι Λέβιν, δήλωσε ότι η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας παραμένει σε κατάσταση έντονης ανησυχίας, ειδικά μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι του Σίδνεϊ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

?Firebombing on Christmas.



Of car outside a family home marked “Happy Chanukah”.



In Melbourne ??.



10 days after 15 people were murdered, at a Chanukah celebration turned bloodbath in Bondi Beach.



The normalization of ever-mutating lethal antisemitism sounds sirens to the… pic.twitter.com/4fNHMqiEdv — מיכל קוטלר-וונש | Michal Cotler-Wunsh (@CotlerWunsh) December 25, 2025

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτόρια, Τζασίντα Άλεν, ανέφερε ότι το περιστατικό ενισχύει τους φόβους της κοινότητας πως πρόκειται για αντισημιτική επίθεση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για μίσος και βία στην αυστραλιανή κοινωνία.

Παρέμβαση έκανε και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος δήλωσε πως οι ομοσπονδιακές Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα να συνδράμουν, υπογραμμίζοντας ότι η Αυστραλία δεν ανέχεται πράξεις μίσους.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της Χανουκά είναι συνηθισμένη πρακτική για εβραϊκές οργανώσεις να τοποθετούν χανουκίες ή εορταστικά μηνύματα σε οχήματα, ως ένδειξη γιορτής και ορατότητας της κοινότητας.

Διαβάστε επίσης