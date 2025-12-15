Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: «Εκτόξευση» στις αντισημιτικές επιθέσεις τα τελευταία δύο χρόνια

Πολίτες συγκεντρώνονται σε αυτοσχέδιο μνημείο για τους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Στα δύο χρόνια πριν την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση κατά εβραϊκής εκδήλωσης για τον εορτασμού του Χανουκά στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ την Κυριακή (15/12), στην οποία δύο ένοπλοι σκότωσαν 15 πολίτες, ο αριθμός των αντισημιτικών επιθέσεων είχε «εκτιναχθεί» στην Αυστραλία, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, το οποίο επικαλείται δεδομένα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Εβραίων της χώρας (ECAJ).

Στην Αυστραλία δεν υπαρχει κάποιο κεντρικό σύστημα παρακολούθησης των εγκλημάτων μίσους, καθώς κάθε πολιτεία και επαρχία διαχειρίζεται τους δικούς της ορισμούς και μεθοδολογίες για τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο των Εβραίων της Αυστραλίας (ECAJ), το οποίο εκπροσωπεί σε εθνικό επίπεδο τους Εβραίους της Αυστραλίας, δημοσιεύει από το 1990 ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό των αντισημιτικών περιστατικών που συμβαίνουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Πολίτες αγκαλιάζονται δίπλα από το αυτοσχέδιο μνημείο για τους 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για το Χανουκά στην παραλία Μποντάι. AP/Mark Baker

Η τελευταία έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός των περιστατικών έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που, σύμφωνα με το ECAJ, είναι πιθανό να αποτελεί μια ελλιπή εικόνα λόγω της υποαναφοράς.

Τα περιστατικά έφτασαν στο αποκορύφωμά τους με 2.062 περιστατικά κατά το έτος από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

Την επόμενη χρονιά, έως τον Σεπτέμβριο του 2025, τα καταγεγραμμένα περιστατικά μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 1.652, αριθμός που εξακολουθεί να είναι τριπλάσιος από τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό που καταγράφηκε πριν από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία ανά έτος. Εκτελεστικό Συμβούλιο των Εβραίων της Αυστραλίας/BBC

Τα περιστατικά που περιλαμβάνονται είναι σωματική και λεκτική βία, βανδαλισμοί, γκράφιτι, αφίσες ή αυτοκόλλητα, καθώς και απειλητικά μηνύματα σε επιστολές ή ηλεκτρονικά μηνύματα προς Εβραίους ή εβραϊκούς οργανισμούς.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται ξεχωριστά.

Naveed Akram from Lahore Pakistan and live in Australia who involved in bondi beach mass shooting

10 people shot dead during Jews Hanukkah Festival ?

pray for Australia #bondibeach #Messi? #terrorism pic.twitter.com/a8aNd0Iq6p — Suraj Gupta (@SurajGu85705673) December 14, 2025

Κατά το έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2025, η ECAJ προσδιόρισε τη λεκτική κακοποίηση και τα δημόσια μηνύματα, όπως γκράφιτι, αφίσες και αυτοκόλλητα, ως τις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες περιστατικών.

Διαβάστε επίσης