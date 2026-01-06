Σαν σήμερα 6 Ιανουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Ιανουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 6 Ιανουαρίου.
- 1449 – O Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος στέφεται στον Μυστρά αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
- 1828 – Φτάνει στο Ναύπλιο ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας.
