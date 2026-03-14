Χαλκιδική: Γενετιστής δείχνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άγνωστης γυναίκας

η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον σακούλες σκουπιδιών και δεμένη με ταινία συσκευασίας, ενώ εξωτερικά την κάλυπτε μια κουβέρτα.

Το πυκνό δάσος στο Πευκοχώρι έκρυβε για καιρό ένα αποτρόπαιο έγκλημα, το οποίο ήρθε στο φως εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια καθαρισμού της περιοχής. Μια μικροκαμωμένη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη, τοποθετημένη μέσα σε μια κόκκινη βαλίτσα που είχε αφεθεί σε ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο. Η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον σακούλες και δεμένη με ταινία, ενώ μια κουβέρτα την κάλυπτε εξωτερικά. Η προχωρημένη σήψη είχε μετατρέψει το σώμα σχεδόν σε σκελετό, όμως μια χρυσή βέρα στο δεξί χέρι παραμένει ένα από τα λίγα στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Το «Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη έφεραν στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση.


Το πυκνό δάσος στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής έκρυβε για άγνωστο χρονικό διάστημα ένα αποτρόπαιο μυστικό, το οποίο αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού. Μια μικροκαμωμένη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη, τοποθετημένη μέσα σε μια κόκκινη βαλίτσα, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη σε ένα σημείο που θυμίζει ζούγκλα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός ήταν τυλιγμένη σε νάιλον σακούλες σκουπιδιών και δεμένη με ταινία συσκευασίας, ενώ εξωτερικά την κάλυπτε μια κουβέρτα. Η προχωρημένη σήψη είχε μετατρέψει το σώμα σχεδόν σε σκελετό, με εξαίρεση το ένα χέρι που διατηρήθηκε σε καλύτερη κατάσταση, επιτρέποντας στον άνθρωπο που την εντόπισε να δει μια χρυσή βέρα στο δεξί δάχτυλο.

Η μαρτυρία που σοκάρει

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσιρκούδης, περιέγραψε στην κάμερα τις στιγμές της ανακάλυψης, σημειώνοντας πως αν το δασαρχείο δεν προχωρούσε στον καθαρισμό της περιοχής ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, το έγκλημα δεν θα μαθευόταν ποτέ. Την ίδια ώρα, η έρευνα δείχνει πως ο δράστης γνώριζε πολύ καλά το ανάγλυφο της περιοχής.

Κι όμως, το σημείο είναι τόσο δυσπρόσιτο που μόνο κυνηγοί ή ξυλοκόποι πλησιάζουν, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της προμελετημένης απόρριψης της βαλίτσας σε έναν «φυσικό τάφο». Η απουσία έντονης οσμής, λόγω της αεροστεγούς συσκευασίας, κράτησε το μυστικό σφραγισμένο ακόμα και από τα άγρια ζώα της περιοχής.

Πλούσια σε DNA ευρήματα

Το «Τούνελ», στην προσπάθειά του να φωτίσει τον δυσεπίλυτο γρίφο με το μακάβριο εύρημα της σορού σε βαλίτσα στο δάσος του Πευκοχωρίου, επικοινώνησε και με τον γενετιστή – μοριακό βιολόγο Γιώργο Φιτσιάλο.

«Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για εγκληματική ενέργεια. Δεν βρίσκεται τυχαία ένας άνθρωπος ή μέρος του σώματός του μέσα σε μια βαλίτσα. Η ταυτοποίηση θα γίνει γενετικά. Θα ληφθεί ένα μικρό δείγμα από το σώμα — είτε σάρκα είτε οστό είτε οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί — και θα δημιουργηθεί το γενετικό προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξακριβωθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα, ενώ θα διερευνηθεί και η πιθανότητα εντοπισμού συγγενών, ώστε τελικά να προκύψει η ταυτότητα του ατόμου».

Παράλληλα, τονίζει ότι η βαλίτσα θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο ως πειστήριο. Από τη στιγμή που βρέθηκε αρχικά κλειστή, είναι απαραίτητο να γίνουν δειγματοληψίες από το εσωτερικό της, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει γενετικό υλικό από τους εμπλεκόμενους.

«Αν οι σακούλες μέσα στις οποίες βρέθηκαν τα οστά ήταν καλά δεμένες, τότε αυτό θα αποτελέσει το πιο σημαντικό σημείο δειγματοληψίας. Ο λόγος είναι ότι για να δέσουμε μια σακούλα ασκούμε δύναμη και τριβή — παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μεταφοράς γενετικού υλικού. Συνεπώς, πρόκειται για σημεία πιο πλούσια σε DNA. Βέβαια, και το εξωτερικό της βαλίτσας, ιδιαίτερα στα σημεία κλεισίματος, θα μπορούσε να δώσει στοιχεία. Ωστόσο, διατηρούμε επιφυλάξεις, καθώς δεν γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο πειστήριο ήταν εκτεθειμένο σε δυσμενείς συνθήκες. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς εναποτέθηκε στο σημείο όπου βρέθηκε. Έχουμε πολλά παραδείγματα εγκληματικών ενεργειών όπου ένα πειστήριο εντοπίζεται σε ένα σημείο μόλις έχει μεταφερθεί εκεί, ενώ για μήνες βρισκόταν αλλού».

Όπως εξηγεί, η ταυτότητα των δραστών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γενετικό υλικό που ενδεχομένως έχουν αφήσει στο εσωτερικό της βαλίτσας, από το πώς αυτό έχει επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο το πειστήριο θα μεταφερθεί και θα εξεταστεί στα εργαστήρια.

«Όταν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες έρθουν στο φως, θα αρχίσουμε να βλέπουμε το παζλ να συμπληρώνεται. Θα διαπιστωθεί αρχικά αν τα κάτω άκρα του θύματος έλειπαν εξαρχής ή αν, για κάποιο λόγο, η βαλίτσα άνοιξε στη συνέχεια και καταστράφηκαν, ακόμη και από ζώα. Πρέπει, όμως, να γίνει ενδελεχής έρευνα, γιατί μόνο τότε θα καταλάβουμε τι πραγματικά έχει συμβεί», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καρτέρι θανάτου ή ραντεβού; Το μυστήριο πίσω από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο Ηράκλειο δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, μάχη παραμονής στη Λάρισα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Γενετιστής δείχνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άγνωστης γυναίκας - Εκεί βρισκεται η ταυτότητα του δολοφόνου

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Χτύπησαν το νησί Χάργκ οι ΗΠΑ - Δεν μπορεί να αντισταθεί το Ιράν λέει ο Τραμπ - Θα γίνουν όλα στάχτη αν στοχεύσετε πετρελαϊκές υποδομές απαντά το Ιράν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Μαρτίου

05:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα σε όχημα στη Βαγδάτη

04:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βίντεο από τις επιχειρήσεις στο νησί Χάργκ

04:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός από τα πλήγματα σε προπύργια σιϊτών στη Βαγδάτη

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

03:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διέταξαν αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού από την πρεσβεία στο Ομάν

03:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών συλλαμβάνεται στη Βολιβία, εκδίδεται στις ΗΠΑ

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ισραήλ σχεδιάζει μαζική χερσαία εισβολή στο Λίβανο - Η κατάσταση θα θυμίσει Γάζα

02:31ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο Λούλα ανακάλεσε τη βίζα Αμερικανού διπλωμάτη λόγω επίσκεψης στον Μπολσονάρου

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

01:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτυπήσαμε όλους τους στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χάργκ - Αν εμποδίσουν την διέλευση πλοίων θα χτυπήσουμε τις πετρελαϊκές τους εγκαταστάσεις

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 12 νεκροί - μέλη του προσωπικού - σε νοσοκομείο μετά από βομβαρδισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Χτύπησαν το νησί Χάργκ οι ΗΠΑ - Δεν μπορεί να αντισταθεί το Ιράν λέει ο Τραμπ - Θα γίνουν όλα στάχτη αν στοχεύσετε πετρελαϊκές υποδομές απαντά το Ιράν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Γενετιστής δείχνει τη βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της άγνωστης γυναίκας - Εκεί βρισκεται η ταυτότητα του δολοφόνου

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

03:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ - Αν καταστρέψετε τις υποδομές μας θα καταστρέψουμε ότι υποδομή σχετίζεται με τις ΗΠΑ στην περιοχή

02:03ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταμπέλα ξενοδοχείου - Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και πυροσβεστικής

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές - Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν: Ο Τραμπ σε μία ή δύο εβδομάδες θα ακυρώσει τον πόλεμο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε η σορός της γυναίκας «κρύβει» την ταυτότητα του δολοφόνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ