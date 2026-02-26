Θρίλερ στη Χαλκιδική: Βρέθηκαν σε βαλίτσα ανθρώπινα μέλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πευκοχωρίου, κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. περίπου στις 18.30 το απόγευμα, προκειμένου να ενημερώσει για ένα μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή, εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα.

Αυτή την ώρα, σπεύδει στο σημείο ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει μέχρι στιγμής το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.

