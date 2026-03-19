Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και εμίρη του Κατάρ μετά την επίθεση στο Ras Laffan

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, μετά την επίθεση με ιρανικούς πυραύλους στην βιομηχανική περιοχή Ras Laffan.

Ο Μακρόν τόνισε ότι είναι «κοινό συμφέρον» να εφαρμοστεί άμεσα μορατόριουμ σε επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης.

I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.



It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026



Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι άμαχοι πληθυσμοί, οι βασικές τους ανάγκες και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών πρέπει να προστατευθούν από την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί πως η βιομηχανική περιοχή Ras Laffan φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο.