Επικοινωνία Μακρόν με Τραμπ και εμίρη του Κατάρ μετά την επίθεση στο Ras Laffan
Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε άμεσο μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, μετά το πλήγμα με ιρανικούς πυραύλους στην ενεργειακή εγκατάσταση του Ras Laffan στο Κατάρ.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Χ ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, μετά την επίθεση με ιρανικούς πυραύλους στην βιομηχανική περιοχή Ras Laffan.
Ο Μακρόν τόνισε ότι είναι «κοινό συμφέρον» να εφαρμοστεί άμεσα μορατόριουμ σε επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές υποδομές, ιδίως εγκαταστάσεις ενέργειας και ύδρευσης.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι άμαχοι πληθυσμοί, οι βασικές τους ανάγκες και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών πρέπει να προστατευθούν από την περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί πως η βιομηχανική περιοχή Ras Laffan φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο.