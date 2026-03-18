Ο Μακρόν αποκαλύπτει το όνομα του αεροπλανοφόρου και τουιτάρει στα αγγλικά «η Γαλλία είναι άγρια»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να αποκαλύψει το όνομα της νέας ναυαρχίδας του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και την ίδια στιγμή, στέλνει μηνύματα για την ισχύ της χώρας του, γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται καθ' οδόν για τις εγκαταστάσεις της Naval Group εκεί που κατασκευάστηκε ο «Κίμων» και βρίσκονται στα σκαριά και οι υπόλοιπες ελληνικές Belhara, για να αποκαλύψει το όνομα του μελλοντικού γαλλικού αεροπλανοφόρου, του οποίου η κατασκευή μόλις ξεκίνησε.

Ο νέος γίγαντας των θαλασσών θα διαδεχθεί το Charles de Gaulle το 2038, στο οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε επίσκεψη στις 9 Μαρτίου, στη θάλασσα της ανατολικής Μεσογείου μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρχηγός του κράτους έδωσε το «πράσινο φως» για την κατασκευή αυτού του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου νέας γενιάς τον Δεκέμβριο, υλοποιώντας ένα έργο που βρισκόταν σε εξέλιξη από το 2018.

Τα «στοιχήματα» για το όνομα του αεροπλανοφόρου

Ο «Ρισελιέ»; Ο «Φρανσουά Μιτεράν»; Η «Μαρί Μάρβινγκ», πρωτοπόρος της αεροπορίας; Ή μήπως η «Σιμόν Βέιλ», Γαλλίδα πολιτική προσωπικότητα; Ή η «Μαρί Κιουρί», βραβευμένη με Νόμπελ Φυσικής για την έρευνά της σχετικά με τη ραδιενέργεια; Οι εικασίες είναι έντονες εν αναμονή της προεδρικής ετυμηγορίας.

Τα τελευταία αεροπλανοφόρα μετέφεραν όλα μεγάλα ονόματα της γαλλικής πολιτικής και στρατιωτικής ιστορίας, όπως τον Σαρλ ντε Γκωλ, τον Ζωρζ Κλεμανσό ή τον στρατάρχη Φερδινάνδο Φος.

«Η Γαλλία είναι άγρια»

Την ίδια στιγμή κι ενώ βρισκόταν καθοδόν για τα ναυπηγία της Naval, τουίταρε μήνυμα «Η Γαλλία είναι άγρια», γραμμένο στα αγγλικά στο X σε ένα κλιπ που συνέδεε εικόνες του αεροπλανοφόρου, των υποβρυχίων, των μαχητικών αεροσκαφών αλλά και του πυραύλου Ariane ή των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Αυτή η νέα ναυαρχίδα, που αντιπροσωπεύει επένδυση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα είκοσι ετών, περιγράφεται ήδη με υπερθετικούς βαθμούς. «Θα είναι το μεγαλύτερο στρατιωτικό πλοίο που κατασκευάστηκε στη Γαλλία, με 77.000 τόνους σε σύγκριση με 42.000 του Charles de Gaulle», σημειώνει το Ελιζέ.

Μόνο δύο χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα: οι Ηνωμένες Πολιτείες (11 πλοία) και η Γαλλία. Η Κίνα και η Ινδία έχουν αεροπλανοφόρα με συμβατικό κινητήρα, ενώ οι άλλες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία κ.λπ.) είναι εξοπλισμένες με αεροπλανοφόρα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL) λιγότερο ικανά.

Αυτό καθιστά το πλοίο σύμβολο της γαλλικής στρατιωτικής ισχύος, σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Μακρόν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική προσπάθεια, όπως φαίνεται στην πρόσφατη ομιλία του για την πυρηνική αποτροπή, η οποία σηματοδοτεί την αύξηση του γαλλικού οπλοστασίου και τη συνεργασία με οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Το μελλοντικό πλοίο «θα είναι ικανό τόσο για την εκτόξευση όσο και για την ανάκτηση αεροσκαφών. Προς το παρόν, στα περισσότερα αεροπλανοφόρα, η εκτόξευση και στη συνέχεια η αναδιάρθρωση του καταστρώματος για την ανάκτηση, γεγονός που περιορίζει την επιχειρησιακή ικανότητα», τονίζει η προεδρία.