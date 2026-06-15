Εντοπισμός και διάσωση 29 μεταναστών νότια της Γαύδου
Οι 29 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γαύδου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 29 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα κι εγκατέλειψε το σημείο
08:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπισμός και διάσωση 29 μεταναστών νότια της Γαύδου
07:48 ∙ SCENARIO
Η παγίδα με την ψήφο της οργής και οι... κοψοχέρηδες
06:48 ∙ LIFESTYLE
Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν
07:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ