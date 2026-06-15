Εντοπισμός και διάσωση 29 μεταναστών νότια της Γαύδου

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 29 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.