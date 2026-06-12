10 + 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Τι είναι τα κέντρα επιστροφών (return hubs) και το screening και ποιους αφορά

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

10 + 1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
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  • Από τις 12 Ιουνίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου με αυστηρότερους ελέγχους, ταχύτερες διαδικασίες και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για τις χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα.
  • Το screening είναι υποχρεωτικός αρχικός έλεγχος για όλους όσους εισέρχονται παράνομα, που ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών στα σύνορα και 3 ημερών στην ενδοχώρα.
  • Οι ταχείες διαδικασίες ασύλου εφαρμόζονται κυρίως σε αιτούντες από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ασύλου και ολοκληρώνονται εντός 12 εβδομάδων, με περιορισμένη πρόσβαση των αιτούντων.
  • Η Ελλάδα αποκτά θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών πιέσεων.
  • Δημιουργούνται κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ για αποτελεσματικότερη διαχείριση επιστροφών, με συμμετοχή της Ελλάδας και στόχο λειτουργία από το 2027.
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Αλλάζει το τοπίο σχετικά με τα μεταναστευτικά κύματα προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Από σήμερα, 12 Ιουνίου 2026, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

1) Τι αλλάζει βασικά με το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση;

Το νέο Σύμφωνο εισάγει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Το νέο Σύμφωνο ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στήριξε το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο διεκδικώντας αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, ταχύτερες επιστροφές και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη για τις χώρες πρώτης γραμμής.

μετανάστες

Πρόσφυγες από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και το Πακιστάν στο λιμάνι του Ρεθύμνου

SOOC

2) Τι είναι το screening και ποιους αφορά;

Το screening είναι ο υποχρεωτικός αρχικός έλεγχος που εφαρμόζεται σε όλους όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν αίτημα ασύλου. Περιλαμβάνει διαδικασίες ταυτοποίησης, υγειονομικού ελέγχου και εκτεταμένου ελέγχου ασφαλείας.

3) Πόσο διαρκεί η διαδικασία screening;

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 7 ημερών στα σύνορα και εντός 3 ημερών στην ενδοχώρα.

4) Τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση του screening;

Μετά την ολοκλήρωση του screening, ο υπήκοος τρίτης χώρας οδηγείται είτε σε διαδικασία ασύλου, είτε σε διαδικασία επιστροφής, είτε σε διαδικασία μετεγκατάστασης σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5) Ποιοι υπάγονται στις ταχείες διαδικασίες ασύλου στα σύνορα και τι ισχύει;

Στις ταχείες διαδικασίες ασύλου στα σύνορα υπάγονται κυρίως πρόσωπα που προέρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης ασύλου ή πρόσωπα που επιχειρούν να παραπλανήσουν τις εθνικές αρχές. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώνονται υποχρεωτικά εντός 12 εβδομάδων. Κατά το διάστημα αυτό, ο αιτών δεν θεωρείται ότι έχει εισέλθει τυπικά στη χώρα, δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τελεί υπό κράτηση ή αυστηρό περιορισμό.

μετανάστες

6) Τι προβλέπεται για όσους έχουν ισχυρό προσφυγικό προφίλ;

Οι αιτούντες με αυξημένες πιθανότητες χορήγησης διεθνούς προστασίας υπάγονται στην κανονική διαδικασία ασύλου, εισέρχονται νόμιμα στη χώρα και έχουν πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση και στις λοιπές εγγυήσεις προστασίας.

7) Τι συμβαίνει όταν απορρίπτεται μια αίτηση ασύλου;

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης ασύλου, εκδίδεται ταυτόχρονα απόφαση επιστροφής και ο απορριφθείς είτε αναχωρεί οικειοθελώς είτε απομακρύνεται αναγκαστικά από τις αρμόδιες αρχές.

8) Ποιο είναι το βασικό όφελος της Ελλάδας από τον νέο μηχανισμό αλληλεγγύης;

Η Ελλάδα αποκτά θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.

9) Τι αλλάζει με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου;

Μέσα από τη συμφωνία με βασικές χώρες δευτερογενών ροών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, διαγράφονται οι εκκρεμείς περιπτώσεις επιστροφών έως την έναρξη εφαρμογής του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα από τις 13 Ιουνίου μηδενίζει το βάρος παλαιών υποθέσεων και θωρακίζεται έναντι μελλοντικών μεταναστευτικών πιέσεων.

Σύμφωνο μεταναστευσης

10) Τι προβλέπεται για τα κέντρα επιστροφών (return hubs) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Τα κέντρα επιστροφών (return hubs) είναι οργανωμένες δομές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί ή για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στόχος τους είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιστροφών και η αποτροπή της παράνομης παραμονής στην Ευρώπη. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται από τον νέο Κανονισμό Επιστροφών της ΕΕ και συμπληρώνει το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία σε κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων. Στόχος των πέντε χωρών είναι η σύναψη των πρώτων συμφωνιών με τρίτες χώρες (Αφρική) εντός του 2026, ώστε οι νέες δομές να καταστούν λειτουργικές από το 2027.

11) Τι προβλέπεται για τις ασφαλείς χώρες καταγωγής και τον νέο Κανονισμό Επιστροφών;

Η Ελλάδα έχει ήδη ενσωματώσει βασικές προβλέψεις του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού Επιστροφών, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής για πρόσωπα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Παράλληλα, διατηρείται και ενισχύεται η εφαρμογή της έννοιας των ασφαλών χωρών καταγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Για τους υπηκόους των συγκεκριμένων χωρών, οι αιτήσεις ασύλου εξετάζονται με ταχύτερες διαδικασίες, καθώς τεκμαίρεται ότι στις χώρες αυτές δεν υφίσταται γενικευμένος κίνδυνος δίωξης ή σοβαρής βλάβης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες επιστροφής σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

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