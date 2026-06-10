Κρήτη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στον Καρτερό Ηρακλείου

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Περιφέρεια, οι εκπρόσωποι των κατοίκων διατύπωσαν τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, ζητήματα ασφάλειας, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια δομή στην τουριστική δραστηριότητα της περιοχής

Newsbomb

Κρήτη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στον Καρτερό Ηρακλείου
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων στο νησί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τοπικοί φορείς και κάτοικοι εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στον πρώην χώρο ΚΤΕΟ στον Καρτερό Ηρακλείου.
  • Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στην καταλληλότητα του χώρου, ζητήματα ασφάλειας και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα.
  • Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχει εκφράσει ομόφωνα αρνητική θέση για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.
  • Οι τοπικές κοινωνίες υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαβούλευση πριν τη λήψη αποφάσεων και αντιτίθενται ακόμη και σε ενδεχόμενη επίταξη του χώρου.
  • Το θέμα θα επανέλθει για συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τις τοπικές κινητοποιήσεις να προγραμματίζονται να συνεχιστούν.
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Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις τοπικών φορέων, κατοίκων και αυτοδιοικητικών παραγόντων απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό Ηρακλείου.

Το πρωί της Τετάρτης, δεκάδες πολίτες και εκπρόσωποι συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου συγκεντρώθηκαν αρχικά στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, και στη συνέχεια μετέβησαν στην Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στον συγκεκριμένο σχεδιασμό.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων στο νησί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων στο νησί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Περιφέρεια, οι εκπρόσωποι των κατοίκων διατύπωσαν τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, ζητήματα ασφάλειας, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια δομή στην τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Το κλίμα έντασης αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις φορέων και πολιτών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μεταναστών, ενώ παράλληλα έκαναν λόγο για έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες πριν από τη λήψη αποφάσεων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων στο νησί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, παρέπεμψε στο ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το οποίο έχει ήδη εκφράσει αρνητική θέση για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Όπως σημείωσε, ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από μία από τις πλέον ανεπτυγμένες τουριστικές και παραλιακές ζώνες του νομού. Παράλληλα, έκανε λόγο για ζητήματα προσβασιμότητας και κυκλοφοριακής σύνδεσης που, όπως υποστήριξε, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία μιας τέτοιας δομής.

Ανάλογη ήταν και η θέση του δημάρχου Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος άσκησε κριτική στην κεντρική διοίκηση για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος. Όπως ανέφερε, η ευθύνη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου ανήκει στην Πολιτεία και όχι στους δήμους, ενώ προειδοποίησε ότι η εγκατάσταση δομής σε περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν συνολικά όλες οι διαθέσιμες επιλογές που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι συλλόγων και κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους ακόμη και στο ενδεχόμενο επίταξης του χώρου από το κράτος, χαρακτηρίζοντας τις εγκαταστάσεις ακατάλληλες και θέτοντας ζητήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πολιτών στο Ηράκλειο Κρήτης, για τις αυξημένες ροές μεταναστών και προσφύγων στο νησί, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Το θέμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου προς συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την προσεχή Παρασκευή, με τους τοπικούς φορείς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να διεκδικήσουν διαφορετική λύση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στο νησί.

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