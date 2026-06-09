Στις 2.663 οι συλλήψεις μεταναστών το Μάιο από το Λιμενικό

Snapshot Τον Μάιο του 2026 συνελήφθησαν 2.663 παράτυποι αλλοδαποί κατά 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου στη χώρα.

Συνελήφθησαν 72 διακινητές και κατασχέθηκαν πέντε σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των αλλοδαπών.

Καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά παράτυπης εξόδου, με τη σύλληψη πέντε αλλοδαπών και ενός διακινητή.

Κατασχέθηκε ένα όχημα και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε σχέση με την παράτυπη έξοδο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου μεταναστών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 72 διακινητές και κατασχέθηκαν πέντε σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους.

Στον τομέα της παράτυπης εξόδου, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά, με τη σύλληψη πέντε αλλοδαπών που εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια ενώ επιχειρούσαν να μεταβούν παράνομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, συνελήφθη ένας διακινητής, κατασχέθηκε ένα όχημα και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Δείτε τον πίνακα παράτυπης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών για τον Μάιου 2026:

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων