Η Porsche δημιούργησε μία μοναδική 911 GT3 που αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη γωνία

Του Γιάννη Σκουφή

Πρόκειται για μια μοναδική 911 GT3 Touring, η οποία κατασκευάστηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών παρουσίας της Porsche στη Μολδαβία και φέρει την ονομασία «Tree of Life».

Φυσικά, το στοιχείο που τραβά αμέσως τα βλέμματα είναι το εντυπωσιακό χρώμα του αμαξώματος. Στο εμπρός τμήμα κυριαρχεί η απόχρωση Viola Purple, η οποία σταδιακά και προς τα πίσω μετατρέπεται σε Magic Magenta.

Σύμφωνα με την Porsche, η μετάβαση αυτή είναι εμπνευσμένη από τα διαφορετικά στάδια ωρίμανσης των σταφυλιών, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μακρά οινική παράδοση της Μολδαβίας.

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Η εικόνα συμπληρώνεται από χειροποίητες λεπτομέρειες, όπως το μοτίβο «Tree of Life» που εκτείνεται στο καπό και την οροφή, βαμμένο στο χέρι σε χρυσαφένια απόχρωση Neodyme Porsche Gold.

Οι εργασίες βαφής και διακόσμησης απαίτησαν περίπου 400 ώρες εργασίας στο χέρι, ενώ ακόμη και οι ζάντες μαγνησίου των 20 και 21 ιντσών ακολουθούν τη χρωματική μετάβαση του αμαξώματος.

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Αντίστοιχα ξεχωριστό είναι και το εσωτερικό, όπου συνδυάζονται δέρμα σε λιλά αποχρώσεις, έντονες ροζ λεπτομέρειες και το κλασικό μοτίβο Pasha σε καθίσματα, πόρτες, ντουλαπάκι συνοδηγού και χώρο αποσκευών. Το ξύλο Paldao στο λεβιέ ταχυτήτων και στις πλάτες των καθισμάτων προσθέτουν μια πιο παραδοσιακή πινελιά.

Μηχανικά δεν υπάρχουν αλλαγές. Η 911 GT3 Touring διατηρεί τον ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο boxer των 4.000 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.