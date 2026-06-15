Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

Τι θα δούμε, απόψε, στις αγαπημένες σειρές της TV

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν
LIFESTYLE
7'
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  • Στις σειρές απόψε, οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν κρίσιμες καταστάσεις και συγκλονιστικές ανατροπές που οδηγούν σε τελικές αποφάσεις και συναισθηματικές συγκρούσεις.
  • Στο «Να μ’ αγαπάς», ένα τραγικό γεγονός καταστρέφει τον γάμο και προκαλεί έντονο πένθος και ενοχές στους χαρακτήρες.
  • Στο «Grand Hotel», νέες αποκαλύψεις και συγγένειες δημιουργούν ένταση και κλονίζουν σχέσεις, ενώ οι έρευνες για δολοφονία περιπλέκονται.
  • Στο «Η γη της ελιάς», η αυτοκτονία της Ασπασίας συγκλονίζει τους γύρω της και πυροδοτεί εντάσεις και αποφάσεις για το μέλλον.
  • Στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», οι χαρακτήρες βρίσκονται αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα, προσωπικές συγκρούσεις και ψυχολογικές πιέσεις που επηρεάζουν τις σχέσεις τους.
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Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε των επιτυχημένων σειρών έχει ξεκινήσει. Απόψε, δυνατές σκηνές συγκινούν και ανατρέπουν πολλά με τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με τη μοίρα.

ΝΑ Μ’ΑΓΑΠΑΣ, ALPHA 20.00

Το τραγικό γεγονός αμαυρώνει τον γάμο του Λευτέρη και της Άννας και βυθίζει τους πάντες σε βαρύ πένθος. Μια ημέρα χαράς μετατρέπεται σε τραγωδία και όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις ενοχές τους. Ο Θεόφιλος παλεύει με τους δαίμονές του, προσπαθώντας να ξεχάσει την αδικία του. Η Σοφία αρχίζει να κλονίζεται σοβαρά. Μανιάτης και Καλλιγάδες προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Η Στυλιανή σε απόγνωση.

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ, MEGA 20.50

Ο Μιχάλης και η Σάρα προσπαθούν να διδάξουν στη Χαρά πως τα λάθη είναι μέρος της ζωής, όμως οι προσπάθειές τους συναντούν εμπόδια. Την ίδια στιγμή, ο Τόνι, έχοντας ήδη ασχοληθεί με τον τζόγο και τους clickbait τίτλους για το Urbanic, αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα και να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική.

ΜΠΑΜΠΑ Σ’ΑΓΑΠΩ, ALPHA 21.00

ε τη Βιργινία να λείπει στο Παρίσι και στη Στέλλα να έχουν δημιουργήσει ερωτικές διαθέσεις οι ορμόνες της εγκυμοσύνης, ο Νίκος θα χρειαστεί τεράστια αυτοσυγκράτηση για να μην αναθερμάνει την ερωτική φλόγα με τη Στέλλα. Παράλληλα κάνει μια προσπάθεια να ελέγξει τις συμπεριφορές της Σοφίας απέναντι στη Στέλλα, ώστε οι κόρες του να της φέρονται με μεγαλύτερο σεβασμό. Ο Δημήτρης πάλι προσπαθεί να πάρει τους ρόλους του πιο σοβαρά κι αποφασίζει να ξαναπροσλάβει τον Ντετέκτιβ για να βρει την Κατερίνα, την μαμά του Βίκτωρα, την ίδια ώρα που η Ελένη προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες της αναγνώρισης και ζητάει τη συμβουλή της Φιλιώς. Ο Ηρακλής κι η Τζένη κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για τη σχέση τους, την ίδια ώρα που η Μαίρη μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικό για την υπόθεση του Ηρακλή.

GRAND HOTEL, ANT1 21.00

Οι έρευνες του Χρόνη και του Βαγγέλη μπαίνουν σε έναν απρόβλεπτο λαβύρινθο, καθώς τα νέα δεδομένα για τη δολοφονία του Χατζημήτρου δημιουργούν πολλαπλά σενάρια. Στη λίστα των υπόπτων μπαίνουν πλέον ο Παράσχος και ο Ρήγας. Ο χαμός της Μελίνας έχει βυθίσει τον Παράσχο στο πένθος, ρίχνοντας βαριά σκιά στα προσφυγικά. Εκεί, ο Χαραλάμπης τρέμει πως τα λάθη του θα τον προδώσουν. Ταυτόχρονα, η Θάλεια πιέζει ασφυκτικά τον Άρη, ούσα αποφασισμένη να καταθέσει στην αστυνομία τις υποψίες της για τον Χαραλάμπη. Η επιβεβαίωση πως ο Ρήγας και ο Χατζημήτρος είναι αδέλφια φέρνει τεράστιες ανατροπές. Αυτή η συγγένεια, μαζί με τον αστυνομικό κλοιό που στενεύει, κλονίζει βαθιά τη σχέση της Κυβέλης με τον Ρήγα. Παράλληλα, η Αλίκη ετοιμάζεται για ανοιχτή σύγκρουση με τη μητέρα της, ερευνώντας τον πραγματικό της ρόλο. Ο Πέτρος, ωστόσο, παρεμβαίνει με απόλυτη ψυχραιμία για να κατευνάσει τα πνεύματα. Κύριο μέλημά του είναι να κρατήσει την Αλίκη μακριά από εντάσεις, προστατεύοντας έτσι την ομαλή πορεία της εγκυμοσύνης της.

MIA NYXTA MONO, MEGA 21.40

Η Αλεξάνδρα δίνει από μόνη της στη Μαριάννα τον σκληρό δίσκο με το υλικό του εκβιασμού, όμως η Αρετή με τους φίλους της φοβούνται ότι κάτι άλλο ετοιμάζει. Ο Πωλ λαμβάνει τον φάκελο με την ημερομηνία της δίκης του, αλλά φοβάται, πως αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει να χάσει την Εύα. Ο Νταγιάννος αρχίζει να εμπιστεύεται τον Σάββα, αλλά μια πρωτοβουλία του, τον φέρνει στα όριά του. Την ίδια στιγμή, η Άσπα με τον Άλκη κινούνται υπόγεια, στήνοντας τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας. Η συμπεριφορά της Αλεξάνδρας βάζει τον Οδυσσέα σε σκέψεις και αποφασίζει να ψάξει τον υπολογιστή της. Κι ενώ ο Πετράκης είναι μόνος του και παίζει το ηλεκτρονικό του, εμφανίζεται κάτι στην οθόνη του, που δεν μπορεί να εξηγήσει.

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ, ALPHA 22.00

Η Σοφία θυμάται πλέον όλες τις λεπτομέρειες για την αποτρόπαια πράξη του πατέρα της πριν από χρόνια, όταν βίασε την αδελφή του Νικόλαου. Εν τω μεταξύ, ο Παύλος μαθαίνει μέσα στη φυλακή από τον Βεργάδη, ότι η υπόθεσή του μπορεί να έχει τελικά αίσια έκβαση. Ο Αντρέας από την πλευρά του ετοιμάζεται να φύγει κρυφά από τη Στέρνα, όμως το σχέδιό του προδίδεται. Η Θάλεια, όταν μαθαίνει την αλήθεια για την αδερφή του Νικόλαου, αλλάζει γνώμη για εκείνον. Η Σοφία παίρνει μια απόφαση σε σχέση με τον Παύλο, που θα εκπλήξει τους πάντες.

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΝΤ1 22.30

Η Δήμητρα αποκαλύπτει στον Νίκο τα πάντα σχετικά με την «Καθεδρία», αλλά εκείνος δεν μπορεί πλέον να την εμπιστευθεί. Από την άλλη, ο Φώντας προσπαθεί να πείσει τη Βιβή να μη φύγει, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο. Η «Καθεδρία», πιάνει «όμηρο» τον Δάκη και περνάει ανάκριση από όλα τα μέλη της και τότε ο Δάκης συνειδητοποιεί την πραγματικότητα. Μαζεύει αμέσως τον Μιχαήλο και τα αδέρφια και τους ανακοινώνει πως ο μόνος τρόπος να μείνουν ζωντανοί, είναι το τέλειο σχέδιο που έχει οργανώσει…

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, MEGA 23.00

Ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ ο Στάθης και η Κούλα τα βάζουν με τους ίδιους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους. Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Η Μυρτώ γράφει ένα γράμμα στον Κουράκο με σκοπό να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Την ημέρα της κηδείας της Ασπασίας, τα κοντινά της πρόσωπα λαμβάνουν αποχαιρετιστήρια δώρα από εκείνη.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, ALPHA 23.30

Η Πολυξένη δοκιμάζεται έντονα μέσα στις πρόβες μιας νέας δουλειάς, καθώς ένα επαγγελματικό αίτημα την φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες ηθικές σκέψεις και την αφήνει αφηρημένη και διχασμένη. Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί δυνατή δίπλα στη Στέλλα μετά την πρώτη θεραπεία, ενώ παράλληλα καλείται να προστατεύσει και τη Θεοδώρα από σχόλια και συμπεριφορές που την πληγώνουν, παίρνοντας σαφή θέση ως μητέρα. Η Μαγδαληνή έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Οδυσσέα, καθώς ζητήματα εμπιστοσύνης και παλιά μυστικά βαθαίνουν το ρήγμα μεταξύ τους και κάνουν την κοινή τους πορεία να μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ. Η Ιουλία προσπαθεί να χαρεί την επιστροφή του Φωκά στο σπίτι, όμως η σκιά της υπόθεσης και οι αλλαγές στη στάση του την γεμίζουν ανησυχία για το τι τους περιμένει στη συνέχεια. Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική σύγκρουση, καθώς μια ειλικρινής συζήτηση την αναγκάζει να παραδεχτεί πόσο βάρος κουβαλά και πόσο δύσκολο της είναι να βρει ισορροπία ανάμεσα σε όσα αισθάνεται και σε όσα οφείλει.

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