«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» του ALPHA με τη Ναταλία Γερμανού, σχολιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/06) ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για το ζευγάρι και την ευτυχία του.

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε δημόσια τη χαρά της, λέγοντας πόσο την ικανοποιεί να βλέπει τη Δανάη ευτυχισμένη, αμέσως μετά την προβολή ενός βίντεο για τον γάμο. «Πόσο χαίρομαι για τη Δανάη, δε φαντάζεστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ευτυχισμένη», είπε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε και στο γαμήλιο μενού, το οποίο περιλάμβανε παραδοσιακές γεύσεις όπως κατσίκι, γεμιστά, ελληνικές σαλάτες, αλλά και τις παραδοσιακές πίτες (κολοκυθόπιτα, τυρόπιτα και σπανακόπιτα).

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, η παρουσιάστρια σχολίασε πως τέτοιες επιλογές είναι οι «κανονικές» για έναν γάμο. «Τι θα τρώγανε; Σούσι στον γάμο της Δανάης; Παιδιά ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου. Μιλάω στις μέλλουσες νύφες. Αυτά είναι μενού γάμου. Φτιάχνουμε κάτι πουγκάκια με έναν στριφογυριστό σολομό και λέμε: “Φάτε”. Έτσι! Μπομπονιέρα θέλω να μου στείλει», είπε η Ναταλία Γερμανού.