Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

Snapshot Η Γιορτή του Πατέρα το 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Η γιορτή τιμά τον ρόλο των πατέρων στην οικογένεια και την κοινωνία.

Η ημέρα καθιερώθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα και αναγνωρίστηκε επίσημα το 1972.

Η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Η Γιορτή του Πατέρα το 2026 θα τιμηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου, καθώς εορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον ρόλο των πατέρων στην οικογένεια και την κοινωνία, που συχνά υπενθυμίζει τη στήριξη, την παρουσία και τα «μαθήματα ζωής» που προσφέρουν στα παιδιά τους, αλλά και τη μνήμη όσων δεν βρίσκονται πια κοντά μας.

Η καθιέρωση της ημέρας ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα, με τοπικές πρωτοβουλίες που στόχο είχαν να τιμήσουν τη συμβολή των πατεράδων. Η ιδέα σταδιακά εξαπλώθηκε και, μετά από δεκαετίες, αναγνωρίστηκε επίσημα το 1972.

Σήμερα γιορτάζεται σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.