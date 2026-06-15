Ο τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο τραγουδιστής βρισκόταν στη νότια Αμερική στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας του

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο τραγουδιστής Oliver Tree σκοτώθηκε σε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο μαζί με άλλους πέντε επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δύο πιλότοι.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά σε τουλάχιστον 20 οχήματα σε χώρο στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Ο Oliver Tree βρισκόταν σε περιοδεία στη Νότια Αμερική και είχε προγραμματίσει συναυλία στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 13 Ιουλίου.
  • Στα θύματα περιλαμβάνονται επίσης ο Αργεντινός YouTuber Gaspar Prim και άλλοι τέσσερις επιβάτες.
  • Ο Oliver Tree ήταν γνωστός για το μουσικό του alter ego, το μοναδικό στυλ και τα θεατρικά μουσικά βίντεο, καθώς και για το ρεκόρ Γκίνες με το μεγαλύτερο kick scooter στον κόσμο.
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Ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree, είναι ανάμεσα στα θύματα της εναέριας σύγκρουσης δύο ελικοπτέρων την Κυριακή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στο ίδιο συμβάν έχασαν τη ζωή τους άλλοι τέσσερις επιβάτες και δύο πιλότοι.

Ο Tree επισκέφθηκε τη Νότια Αμερική στο πλαίσιο της περιοδείας του «The World’s First World Tour». Λίγες μέρες πριν το ατύχημα, έδωσε συναυλία στο Σάο Πάολο και είχε προγραμματίσει να συνεχίσει την περιοδεία του στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 13 Ιουλίου.

Η Αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο διευκρίνισε ότι, από τα έξι θύματα, τα πέντε επέβαιναν σε ένα ελικόπτερο, ενώ στο άλλο αεροσκάφος ταξίδευε μόνο ο πιλότος.

Στον κατάλογο των νεκρών περιλαμβάνονται οι Lucas Vignale, Gaspar Prim (Αργεντινός YouTuber Gaspi με σχεδόν 7.5 εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα), Lucas Brito Chaves και οι πιλότοι Alexandre Souza και Charles Marsillac, ανέφερε το CNN Brasil.

Τουλάχιστον 20 οχήματα πήραν φωτιά μετά την πτώση των ελικοπτέρων σε χώρο στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ποιος ήταν ο Όλιβερ Τρι

Γεννημένος ως Oliver Tree Nickell στις 29 Ιουνίου 1993 στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, έγινε γνωστός στο Vine το 2016 με το alter ego του "Turbo", ο οποίος φορούσε ένα χαρακτηριστικό bowl cut, υπερμεγέθη ρούχα της δεκαετίας του '80.

Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το πρώτο του επιτυχημένο τραγούδι, "When I'm Down", το οποίο τελικά τον έβαλε στον χάρτη και τον οδήγησε να υπογράψει με την Atlantic Records το 2017.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, χρησιμοποίησε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες και εποχές ερμηνείας, καθώς και ένα μείγμα διαδικτυακού τρολαρίσματος και μάρκετινγκ μιμιδίων για να προωθήσει τη μουσική του.

Τα πιο αξιοσημείωτα κομμάτια του περιλαμβάνουν τα "Life Goes On", "Miss You" με τον Robin Schulz, "Cash Mashine", "Alien Boy", "Hurt" και "Jerk", μεταξύ άλλων.

Εκτός από τη συγγραφή και την παραγωγή της μουσικής του, είχε επίσης πάθος για τη σκηνοθεσία, συνήθως σκηνοθετώντας τα δικά του μουσικά βίντεο που ήταν γνωστά για το άκρως θεατρικό και εκκεντρικό στυλ τους.

Εκτός από την ψυχαγωγία, σημείωσε επίσης το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο kick scooter στον κόσμο το 2020, διαστάσεων 4,16 μέτρα ύψος και μήκος 3,13 μέτρα, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ζωής, όπως το είχε χαρακτηρίσει.

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