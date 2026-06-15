Εκστρατεύει στον Πειραιά ο Τσίπρας - Σήμερα η εκδήλωση διαλόγου με πολίτες στη Νίκαια

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σήμερα σε εκδήλωση διαλόγου με πολίτες στη Νίκαια με τίτλο «Τώρα μιλάμε».

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την απόδοση του λόγου σε αυτούς, όχι σε πολιτική ομιλία.

Η ΕΛΑΣ χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο εκδηλώσεων για να προωθήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής.

Η περιοχή του Πειραιά επιλέγεται στρατηγικά λόγω του πληθυσμού της, των εργατικών εισοδημάτων και των κρίσιμων υποδομών που περιλαμβάνει.

Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη πολιτική δράση της ΕΛΑΣ μετά την ανακοίνωση του κόμματος και γίνεται σε ανταγωνισμό με άλλες πολιτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή. Snapshot powered by AI

Στη Νίκαια θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του πολιτική εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος.

Η εκδήλωση θα έχει τίτλο «Τώρα μιλάμε» και το χαρακτηριστικό της θα είναι η απόδοση του λόγου στους πολίτες και όχι μια «ξερή» πολιτική ομιλία.

«Ήρθε η ώρα, να πάρουν το λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζουν εκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει», αναφέρουν στελέχη της ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι η εκδήλωση θα γίνει στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που είχαν γίνει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.

Η ΕΛΑΣ φαίνεται να επενδύει αρκετά στο συγκεκριμένο μοντέλο εκδηλώσεων, με τους διοργανωτές να ισχυρίζονται πως με αυτόν τον τρόπο σπάει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και δημιουργείται ξανά μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. «Η Συμπαράταξη τολμά και σπάει τα στερεότυπα για να ακουστεί η κοινωνία. Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις: πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πόλεμοι, αλλά και το άγχος,την αβεβαιότητα και μια συνολική ανασφάλεια για το αύριο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση κατασκευάζει επικοινωνιακά αφηγήματα περί “σταθερότητας” για να καλύψει την σκανδαλώδη στήριξή της σε μια μικρή ελίτ οικονομικών συμφερόντων», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσουν πολίτες και θα είναι «παρών για τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους ο Αλέξης Τσίπρας», θα γίνει σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στις 19:30 στη Νίκαια.

Μάχη για τον Πειραιά

Η εκδήλωση της ΕΛΑΣ στη Νίκαια αποτελεί επί της ουσίας την πρώτη πολιτική εκδήλωση του κόμματος μετά την ανακοίνωση δημιουργίας του κόμματος.

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία. Έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια αντίστοιχη εκδήλωση διαλόγου με πολίτες που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα Λιπάσματα την περασμένη εβδομάδα και στην οποία είχε επενδύσει πολύ η Χαριλάου Τρικούπη. Στον Πειραιά είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα και η Μαρία Καρυστιανού, ενώ το ερχόμενο Σάββατο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα μιλήσει στα Λιπάσματα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η Β' Πειραιά θεωρείται περιφέρεια «κλειδί» καθώς είναι ιδιαίτερα πολυπληθής, έχει μεγάλο ποσοστό εργατικών-λαϊκών εισοδημάτων, περιλάμβάνει κρίσιμες δομές για τη χώρα, ενώ περιλαμβάνει και νησιωτικές περιοχές.