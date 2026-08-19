Viral: Ιερέας ανέβηκε στην πίστα και τάισε καρπούζι την Έφη Θώδη - Βίντεο

Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της Έφης Θώδη στην επαρχία προσφέρουν πάντα μοναδικά στιγμιότυπα, όμως αυτό που συνέβη σε πρόσφατη συναυλία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Την ώρα που η τραγουδίστρια ξεσήκωνε τον κόσμο, ένας ιερέας αποφάσισε να κάνει μια εντελώς αναπάντεχη εμφάνιση στη σκηνή, κρατώντας στα χέρια του ένα ολόκληρο καρπούζι.

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