Viral: Ιερέας ανέβηκε στην πίστα και τάισε καρπούζι την Έφη Θώδη - Βίντεο
Μια απρόσμενη συνάντηση σε δημοτικό πανηγύρι, ανάμεσα στην Έφη Θώδη κι έναν ιερέα, έκανε το διαδίκτυο να παραμιλά
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Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της Έφης Θώδη στην επαρχία προσφέρουν πάντα μοναδικά στιγμιότυπα, όμως αυτό που συνέβη σε πρόσφατη συναυλία της ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Την ώρα που η τραγουδίστρια ξεσήκωνε τον κόσμο, ένας ιερέας αποφάσισε να κάνει μια εντελώς αναπάντεχη εμφάνιση στη σκηνή, κρατώντας στα χέρια του ένα ολόκληρο καρπούζι.
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