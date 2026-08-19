Tα καταφύγια της Αποκάλυψης - Μόνο για δισεκατομμυριούχους στα ελβετικά βουνά

Αρχικά η ιδέα είναι να λειτουργήσουν ως θησαυροφυλάκια, αργότερα αναβαθμίστηκαν σε καταφύγια  

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Tα καταφύγια της Αποκάλυψης - Μόνο για δισεκατομμυριούχους στα ελβετικά βουνά
WHAT THE FACT
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  • Μια ελβετική εταιρεία κατασκευάζει υπόγεια πολυτελή καταφύγια σε βάθος άνω των 100 μέτρων στα βουνά Brünig, με σκοπό την ασφαλή φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και την επιβίωση του ανθρώπου.
  • Τα καταφύγια προσφέρονται σε δισεκατομμυριούχους με τιμές εισόδου από περίπου 500.000 ευρώ και περιλαμβάνουν προσαρμοσμένους χώρους για έργα τέχνης, κρασιά, αυτοκίνητα και πολύτιμα μέταλλα.
  • Το έργο περιλαμβάνει αρθρωτούς χώρους διαμονής και αίθουσες συνεδριάσεων, εξοπλισμένους με πολυεπίπεδα σημεία ελέγχου για πλήρη ασφάλεια κατά τη διάρκεια κρίσεων.
  • Η κατασκευή βασίζεται στην ελβετική παράδοση υπόγειων στρατιωτικών οχυρών και στοχεύει αποκλειστικά σε ιδιωτικούς πελάτες με υψηλή καθαρή θέση, προσφέροντας 99ετείς μισθώσεις.
  • Το συγκρότημα λειτουργεί παράλληλα με το Ινστιτούτο Brünig, το οποίο εκπαιδεύει σε τακτική ασφάλειας και διαχείριση κρίσεων, ενισχύοντας την ολοκληρωμένη προστασία.
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Σε έναν κόσμο αυξανόμενης γεωπολιτικής και περιβαλλοντικής αστάθειας, κάποιοι αναζητούν την ασφάλεια και πληρώνουν όσο όσο.

Μια ελβετική εταιρεία προσφέρει τη λύση, προτείνοντας αρχικά τη διασφάλιση του πλούτου σε ένα βουνό από συμπαγή βράχο, πριν το αναβαθμίσει στον άνθρωπο, εκτιμώντας φυσικά, ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι η βασική προϋπόθεση της όποιας περιουσίας.

Κρυμμένη στο ορεινό συγκρότημα του Brünig, κοντά στο χωριό Lungern, μια ομάδα τοπικών μηχανικών σκαλίζει ένα εξαιρετικό υπόγειο καταφύγιο μέσα στον ασβεστόλιθο. Είναι εν μέρει πολυτελής αποθήκη, εν μέρει θησαυροφυλάκιο πυρηνικού επιπέδου και εξ ολοκλήρου ένα ρίσκο σε έναν όλο και πιο ασταθή πλανήτη.

Δεν πρόκειται για ένα φουτουριστικό σχέδιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times», οι εκσκαφές για την πρώτη φάση των σπηλαίων ξεκίνησαν στις αρχές του 2026, αφού η Brünig Mega Safe εξασφάλισε την πρώτη ομάδα πελατών με υψηλή καθαρή θέση. Η κατασκευή αυτών των αρχικών χώρων θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, αλλά όταν ολοκληρωθούν, θα δώσουν μια εντελώς νέα έννοια στον όρο «διαφοροποίηση περιουσιακών στοιχείων».

Η λογική πίσω από το έργο είναι αρχαία: αν θέλεις να κρατήσεις κάτι ασφαλές, βάλε το πίσω από ένα φράγμα που κανείς δεν μπορεί να διαπεράσει.

Σκαμμένη σε βάθος άνω των εκατό μέτρων μέσα στη γη, η εγκατάσταση θα φιλοξενεί δύο δωδεκάδες ειδικά σχεδιασμένες σπηλιές. Η είσοδος ξεκινά από περίπου 500.000 ευρώ, προσφέροντας χώρους προσαρμοσμένους για τα πάντα: από συλλογές έργων τέχνης και σπάνια κρασιά παλαιάς σοδειάς έως κλασικές Ferrari και στοίβες πολύτιμων μετάλλων. Το φυσικό εσωτερικό θα διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 13 °C.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια εξαιρετικά ασφαλής αποθήκη, ωστόσο, εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα σχέδιο για την επιβίωση του ανθρώπου. Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν αρθρωτούς, προσαρμόσιμους χώρους διαμονής, μετατρέποντας τον γυμνό βράχο σε διακριτικούς χώρους συναντήσεων, αίθουσες συνεδριάσεων διοικητικών συμβουλίων ή ιδιωτικά δωμάτια ασφαλείας.

Πίσω από απόρρητα, πολυεπίπεδα σημεία ελέγχου, οι πελάτες μπορούν να περιμένουν να περάσει ό,τι χάος εκτυλίσσεται στην επιφάνεια. Για να ολοκληρωθεί το έργο, το συγκρότημα μοιράζεται χώρο με το Ινστιτούτο Brünig, μια εξειδικευμένη εγκατάσταση αφιερωμένη στην εκπαίδευση τακτικής ασφάλειας και στη διαχείριση κρίσεων.

Το σκάψιμο στον γρανίτη είναι πρακτικά ένα εθνικό χόμπι της Ελβετίας. Για πάνω από έναν αιώνα, η Ελβετία έχει μεταμορφώσει το μαγευτικό της τοπίο σε ένα δίκτυο κρυφών στρατιωτικών οχυρών, θέσεων πυροβολικού και υπόγειων καταφυγίων, κατασκευασμένων για να στεγάσουν ολόκληρο τον πληθυσμό της σε περίπτωση κρίσης.

Το Brünig Mega Safe απλώς δίνει σε αυτή την παράνοια του Ψυχρού Πολέμου μια κομψή, ιδιωτική ανανέωση. Η διαφορά σήμερα είναι η αποκλειστικότητα. Δεν πρόκειται για δημόσιο καταφύγιο σχεδιασμένο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά για ένα ιδιωτικό καταφύγιο όπου οι μεγιστάνες και όχι απλοί εκατομμυριούχοι μπορούν να αγοράσουν 99ετή μισθώσεις για την ψυχική τους ηρεμία. Με απλά λόγια, η επιχείρηση στοιχηματίζει ότι το απόλυτο περιουσιακό στοιχείο-καταφύγιο δεν είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, αλλά τριακόσια πόδια συμπαγούς αλπικού βράχου.

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