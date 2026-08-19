Σκιάθος: Ανήλικος μέθυσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Συνελήφθησαν καταστηματάρχες και οι γονείς

Οι δύο υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρονται να διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σκιάθος: Ανήλικος μέθυσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Συνελήφθησαν καταστηματάρχες και οι γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σκιάθου σε κατάσταση μέθης μετά από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δύο καταστήματα.
  • Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.
  • Οι γονείς του ανήλικου συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για έκθεση.
  • Η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.
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Στο νοσοκομείο, σε κατάσταση μέθης, χρειάστηκε να μεταφερθεί ένας ανήλικος στη Σκιάθο, μετά την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε δύο καταστήματα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το προηγούμενο βράδυ ο ανήλικος βρέθηκε σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, του διατέθηκαν και πωλήθηκαν αλκοολούχα ποτά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, οι οποίοι ήταν αντίστοιχα ιδιοκτήτης και νόμιμος εκπρόσωπος των δύο καταστημάτων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η κατάσταση του παιδιού προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Σκιάθου σε κατάσταση μέθης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν παράλληλα στη σύλληψη και των δύο γονέων του ανηλίκου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επέτρεψαν στον ανήλικο γιο τους να καταναλώσει αλκοολούχα ποτά στα συγκεκριμένα καταστήματα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

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