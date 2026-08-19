Είναι τα αυγά καλά ή κακά για το συκώτι σας; Τι λένε οι ηπατολόγοι

Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και χολίνη, αλλά η περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη συχνά εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υγεία του ήπατος.

Οι ηπατολόγοι λένε ότι τα αυγά δεν είναι απλώς «καλά» ή «κακά» για το συκώτι. Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, τα αυγά μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό διατροφικό πρότυπο και το αν κάποιος έχει ήδη διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή στεατωτική ηπατική νόσο που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD).

Πώς μπορούν τα αυγά να υποστηρίξουν την υγεία του ήπατος;

Τα αυγά παρέχουν πλήρη πρωτεΐνη (περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα) και η επαρκής πρωτεΐνη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε άτομα με χρόνια ηπατική νόσο, που διατρέχουν κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας. Οι οδηγίες του βρετανικού NHS για τις ηπατικές παθήσεις περιλαμβάνουν τα αυγά μεταξύ των κατάλληλων πρωτεϊνούχων τροφών.

Οι κρόκοι των αυγών παρέχουν επίσης χολίνη, ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που εμπλέκεται στην μεταφορά του λίπους από το συκώτι. Η έλλειψη χολίνης μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση λίπους στο συκώτι και οι ειδικοί σημειώνουν, ότι η ανεπαρκής πρόσληψη μπορεί να συμβάλει στην λιπώδη ηπατική νόσο.

Αυτό καθιστά τα αυγά διατροφικώς συμβατά με την υγεία του ήπατος, αλλά δεν σημαίνει ότι η κατανάλωση περισσότερων αυγών προλαμβάνει ή θεραπεύει την ηπατική νόσο.

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Τι δείχνουν οι έρευνες για τα αυγά και το λιπώδες ήπαρ

Τα στοιχεία είναι ανάμεικτα. Μια μελέτη επί 169 ατόμων με λιπώδες ήπαρ και με 782 άτομα στην ομάδα ελέγχου έδειξε, ότι η κατανάλωση 2-3 αυγών εβδομαδιαίως συσχετίστηκε με περισσότερες από 3 φορές περισσότερες πιθανότητες λιπώδους ήπατος σε σύγκριση με την κατανάλωση λιγότερων από 2 αυγών. Επειδή όμως η έρευνα ήταν παρατηρητική, δεν μπόρεσε να αποδείξει αιτία και αποτέλεσμα, δηλαδή ότι σίγουρα τα αυγά ήταν εκείνα που προκάλεσαν την πάθηση.

Μια μεγαλύτερη προοπτική ανάλυση μέσα από την Μελέτη Καρδιάς Framingham παρακολούθησε 1.414 ενήλικες για περίπου 6 χρόνια και δεν διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών και της ανάπτυξης λιπώδους ήπατος ή αλλαγών στο ηπατικό λίπος. Η υψηλότερη διαιτητική χολίνη, ωστόσο, συσχετίστηκε με 31% χαμηλότερο κίνδυνο.

Μια μετα-ανάλυση, που εξέτασε πολλαπλές ομάδες τροφίμων, επίσης δεν διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών και του λιπώδους ήπατος συνολικά.

Όλα αυτά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα υποστηρίζουν το κεντρικό μήνυμα των ηπατολόγων: η υγεία του ήπατος δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα τρόφιμο.

Βλάπτει το συκώτι η χοληστερόλη στα αυγά;

Οι κρόκοι των αυγών περιέχουν σημαντική διαιτητική χοληστερόλη, αλλά αυτή δεν μεταφράζεται άμεσα σε ηπατικό λίπος. Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν.

Σε μια μελέτη 3 μηνών, η προσθήκη 1 αυγού ημερησίως αύξησε την ολική και την LDL («κακή») χοληστερόλη στις γυναίκες, αλλά δεν επιδείνωσε τους μετρούμενους δείκτες ηπατικής λειτουργίας ή φλεγμονής. Πιο πρόσφατη έρευνα υποδηλώνει ότι τα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να έχουν ισχυρότερη επίδραση στην LDL χοληστερόλη σε σύγκριση με τη διαιτητική χοληστερόλη από τα αυγά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η απεριόριστη κατανάλωση αυγών είναι κατάλληλη για όλους. Τα άτομα με MASLD συχνά έχουν αλληλεπικαλυπτόμενα μεταβολικά προβλήματα, επομένως η συνολική κατανάλωση θερμίδων, τα κορεσμένα λιπαρά, οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, το σωματικό βάρος και η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι πιο σημαντικοί στόχοι από το να εστιάζετε μόνο στα αυγά.

Πώς πρέπει να τρώτε αυγά εάν θέλετε να προστατεύσετε το συκώτι σας

Οι ηπατολόγοι γενικά συνιστούν ένα μεσογειακό πρότυπο διατροφής πλούσιο σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς, ψάρια και ακόρεστα λιπαρά. Τα αυγά μπορούν να συμπεριληφθούν με μέτρο σε αυτό το πρότυπο.

Η προετοιμασία (τρόπος μαγειρέματος) και τα συνοδευτικά στο πιάτο έχουν σημασία. Τα βραστά ή ποσέ αυγά διαφέρουν πολύ διατροφικώς από τα αυγά που σερβίρονται συνήθως με μπέικον, λουκάνικα, βούτυρα ή άλλα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα άτομα με λιπώδες ήπαρ να σταματήσουν να τρώνε αυγά;

Συνήθως όχι. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την αυτόματη εξάλειψη των αυγών λόγω MASLD. Εντούτοις, μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένες συμβουλές για άτομα με υψηλή LDL χοληστερόλη, διαβήτη ή άλλες μεταβολικές παθήσεις.

Είναι το ασπράδι του αυγού πιο υγιεινό για το συκώτι;

Το ασπράδι παρέχει πρωτεΐνη χωρίς τη χοληστερόλη του κρόκου, αλλά οι κρόκοι περιέχουν χολίνη και άλλα θρεπτικά συστατικά. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι υγιείς ενήλικες πρέπει να αποφεύγουν τους κρόκους αυγών, εξαιτίας ανάγκης προστασίας του συκωτιού.

Συμπέρασμα

Για τους περισσότερους τα αυγά δεν είναι εγγενώς επιβλαβή για το συκώτι. Παρέχουν χρήσιμη πρωτεΐνη και χολίνη, ενώ οι έρευνες δεν έχουν συνδέσει την μέτρια κατανάλωση αυγών με μεγαλύτερο κίνδυνο λιπώδους ήπατος.

Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το διατροφικό πρότυπο γύρω από αυτά. Για την υγεία του ήπατος, τα αυγά πρέπει να θεωρούνται ένα ακόμα συστατικό μιας γενικότερα ισορροπημένης μεσογειακής διατροφής, όχι «υπερτροφή» για το συκώτι ούτε τροφή που πρέπει να αποφεύγεται.

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