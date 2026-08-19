Η Μίνα Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ - H ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Μίνα Καραμήτρου, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ.

H ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρει:

“Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!”.