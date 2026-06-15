Άρχισαν οι παροχές - Θα φάμε με χρυσά κουτάλια

Από σήμερα και μέχρι την ημέρα της κάλπης, η χώρα μπαίνει επισήμως στην εποχή των θαυμάτων

Newsbomb

Άρχισαν οι παροχές - Θα φάμε με χρυσά κουτάλια
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Κρατήστε την αναπνοή σας. Αντέξτε στον πειρασμό να ενθουσιαστείτε υπερβολικά. Και κυρίως, μην πετάξετε ακόμα τον λογαριασμό της ΔΕΗ στα σκουπίδια. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε και μαζί της επέστρεψε το αγαπημένο εθνικό σπορ: ο διαγωνισμός παροχών.

Οι πολιτικοί αρχηγοί βγήκαν στο γήπεδο αποφασισμένοι να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ υποσχέσεων. Δωρεάν μετακινήσεις, αυξήσεις μισθών, κοινωνικές κατοικίες, προσλήψεις, ενισχύσεις, μισθοί με το κιλό, επιδόματα και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει η ανθρώπινη φαντασία. Αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, μέχρι τον Σεπτέμβριο ίσως δούμε εξαγγελία για δωρεάν καφέ κάθε πρωί και κρατική επιδότηση για το σουβλάκι της Κυριακής.

Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε τον χορό, υποσχόμενος γενναίες αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φθηνό ρεύμα για όλους. Αν συνεχιστεί το ίδιο μοτίβο, δεν αποκλείεται στην επόμενη ομιλία να ανακοινώσει και δωρεάν θέση πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, κάτι που θεωρείται πιο δύσκολο ακόμη και από τη λύση του δημογραφικού.

Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη επιλέγει σπίτια. Κοινωνικές κατοικίες, δωρεάν παιδικοί σταθμοί και νέες παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά. Με λίγα λόγια, υπόσχεται να λύσει προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες εδώ και δεκαετίες. Και όλα αυτά με λογαριασμό που, όπως διαβεβαιώνει, θα πληρώσουν κυρίως οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες πάντως δεν έχουν δείξει ακόμη τον ίδιο ενθουσιασμό.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο παρακολουθούν το θέαμα με ενδιαφέρον. Κάθε νέα εξαγγελία αντιμετωπίζεται περίπου όπως ένας λογιστής αντιμετωπίζει μια απλήρωτη πιστωτική κάρτα: με τρόμο και κομπιουτεράκι στο χέρι.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά ακόμα. Τόσα πολλά, που στο τέλος ο μέσος ψηφοφόρος θα χρειάζεται οικονομολόγο, λογιστή και ίσως μαθηματικό για να υπολογίσει ποιος υπόσχεται τα περισσότερα. Γιατί στην Ελλάδα των εκλογών, το μόνο πράγμα που περισσεύει περισσότερο από τις υποσχέσεις είναι τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν... μόνο στα προεκλογικά φυλλάδια.

Θα φάμε θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε...

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