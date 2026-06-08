ΣΥΡΙΖΑ: Οι «Τρελές Σφαίρες» Νο 8: Η επιστροφή του χαμένου προέδρου

Κάποτε εμφανίστηκε ένας νέος αρχηγός λες και βγήκε από πτήση Μαϊάμι–Αθήνα, με πιο χαλαρό ντύσιμο κι από τουρίστα στην Πλάκα και αυτοπεποίθηση ανθρώπου που μπήκε σε λάθος zoom meeting αλλά αποφάσισε να το κρατήσει. Οι μισοί χειροκροτούσαν, οι άλλοι μισοί έψαχναν το κουμπί «exit». O Stefanos ήρθε με τις παντόφλες και το μαγιό και πήρε το κόμμα για πλάκα.

Μετά άρχισε το εσωκομματικό Survivor. Συμμαχίες, ανατροπές, αποχωρήσεις, επιστροφές και συνεδριάσεις που θύμιζαν οικογενειακό τραπέζι την ώρα που μοιράζεται η κληρονομιά.

Κάποια στιγμή ο αρχηγός έφυγε (τον… έφυγαν δηλαδή στο μπουζουχτσίδικο που έγινε η κορυφαία συνεδρίαση), άλλοι έμειναν, άλλοι διαφώνησαν, άλλοι συμφώνησαν ότι διαφωνούν, και οι ψηφοφόροι προσπαθούσαν να θυμηθούν ποιος είναι ακόμα στο κόμμα και ποιος έχει ήδη ανοίξει καινούργιο.

Σήμερα ο Φάμελλος προσπαθεί να κρατήσει το τιμόνι, αλλά το καράβι θυμίζει περισσότερο πλωτό escape room. Από δίπλα ακούγονται φήμες, σενάρια και σχέδια για νέα σχήματα γύρω από τον Τσίπρα, με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται αν πρόκειται για κόμμα, spin-off σειρά ή reboot της προηγούμενης σεζόν. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει άλλο κόμμα, την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Πάλι καλά που δεν στήριξε το ΠΑΣΟΚ λέω εγώ…

Στον ΣΥΡΙΖΑ κάθε εβδομάδα όμως έχει καινούργιο επεισόδιο:

Δευτέρα: «Όλοι μαζί».

Τρίτη: «Όχι ακριβώς όλοι».

Τετάρτη: «Συγκροτείται νέα τάση».

Πέμπτη: «Η τάση διασπάται».

Παρασκευή: «Ραντεβού ξανά από Σεπτέμβρη».

Και κάπως έτσι, η ελληνική πολιτική σκηνή συνεχίζει να προσφέρει άφθονο υλικό. Γιατί όταν η πραγματικότητα μοιάζει με κωμωδία παρεξηγήσεων, ακόμα και οι «Τρελές Σφαίρες» μοιάζουν με σοβαρό ντοκιμαντέρ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν γυριστεί ποτέ η ταινία, οι σεναριογράφοι θα κατηγορηθούν πως υπερβάλλουν… ενώ στην πραγματικότητα θα έχουν αφαιρέσει τις πιο απίθανες σκηνές.

Πάντως αν ανέβαζαν το έργο στο σινεμά θα είχαν σπάσει ταμεία και θα είχαν αποπληρώσει και τα χρέη του κόμματος! Εγώ θα σας τα λέω όλα ρε σύντροφοι;