Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: O χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα
Ελεύθερος Τύπος: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής δριαφόρες
Τα Νέα: Ένας ο "ΕΝΦΙΑ" από τους Δήμους
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου
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