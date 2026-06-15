Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: O χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής δριαφόρες

Τα Νέα: Ένας ο "ΕΝΦΙΑ" από τους Δήμους

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Το δώρο που δεν ήρθε, οι βουτιές της Δόμνας, αλλαγή ηγεσίας για ν’ ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ λένε στην QED

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκστρατεύει στον Πειραιά ο Τσίπρας - Σήμερα η εκδήλωση διαλόγου με πολίτες στη Νίκαια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυπριακοί όμιλοι μπαίνουν όλο και πιο δυνατά στα ελληνικά ξενοδοχεία – Η στρατηγική τους και πού επενδύουν

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Ξεκινούν σήμερα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας - Πώς θα λάβετε έως 36.000 ευρώ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουνίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν 22 χρόνια με κατηγορούμενο για φόνο» λέει η σύντροφός του Τζέιμς Δαλαμάγκα

07:16BOMBER

Άρχισαν οι παροχές - Θα φάμε με χρυσά κουτάλια

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Όταν περάσουμε αυτόν τον σκόπελο, είναι κομπλέ» – Νέες συνομιλίες μεταξύ εμπλεκομένων

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Οι 3 αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς - Αναλυτικοί πίνακες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

06:55WHAT THE FACT

Η NASA ετοιμάζεται να επιχειρήσει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει με ένα διαστημικό τηλεσκόπιο 21 ετών

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ΕΕ, οι παροχές και οι πρόωρες εκλογές, οι πολεοδομίες, οι υπουργοί και η... στάση εργασίας, το beef Σαμαρά-Μητσοτάκη, η ληστρική χρέωση της Alpha, ο Άρειος Πάγος, ο νόμος Κατσέλη και οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές και οι αυξήσεις 300%

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και έπειτα αυτοτραυματίστηκε

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παίρνουν το χρίσμα Μητσοτάκη: Τα 50 ονόματα που κλειδώνουν θέση στα γαλάζια ψηφοδέλτια - Σαρωτικές αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν: Σταματούν οι μάχες στον Λίβανο, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ – Την Παρασκευή οι υπογραφές στην Ελβετία

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έρχεται ο Νίστρουπ, αρχίζει προετοιμασία, «κλείνουν» οι πρώτες μεταγραφές

06:48LIFESTYLE

Τα σίριαλ μπαίνουν στην τελική ευθεία - Επεισόδια που καθηλώνουν

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό συγκρότημα στην Ομόνοια - Επεκτάθηκε σε πέντε καταστήματα και αποθήκες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ