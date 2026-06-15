Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
Λεάγρου και Αίγισθου
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)
Μεγ. Αλεξάνδρου και Ευρυμέδοντος
- ΑΘΗΝΑ
Πασιώνος και Κάρπου
- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Γ. Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη
- ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)
Φιλελλήνων και Αγίου Πέτρου
- ΒΟΥΛΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α)
Θερμοπυλών και Σπερχειάδος
- ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
25ης Μαρτίου και Αγίου Γεωργίου
- ΥΜΗΤΤΟΣ
Στρατονίκης και Κοτυώρων
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