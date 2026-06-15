Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (15/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ)
    Λεάγρου και Αίγισθου
  • ΑΘΗΝΑ (ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)
    Μεγ. Αλεξάνδρου και Ευρυμέδοντος
  • ΑΘΗΝΑ
    Πασιώνος και Κάρπου
  • ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
    Γ. Παπανδρέου και Αγίου Ιωάννη Στεφάνη
  • ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ)
    Φιλελλήνων και Αγίου Πέτρου
  • ΒΟΥΛΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α)
    Θερμοπυλών και Σπερχειάδος
  • ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
    25ης Μαρτίου και Αγίου Γεωργίου
  • ΥΜΗΤΤΟΣ
    Στρατονίκης και Κοτυώρων
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